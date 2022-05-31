百貨重磅日本特展登場 賞原味進擊的巨人 覽黑木國昭玻璃工藝

百貨6月份推出粉絲期待的重磅展覽，包括今夏必追日本展《進擊的巨人》，移植日本原味，推出8大主題展區、巨人大戰劇場震撼感官；及連續展出22年的日本玻璃工藝大師黑木國昭，今年也帶來特別為台灣製作的新美學作品。

台灣粉絲最矚目的「進擊的巨人展FINAL」，6月25日起於新光三越台北信義新天地A11開展，自日本空運大量畫作及展品，每位入場者可獲得限定複製手稿乙份。該展將以分歧的世界觀揭開序幕，入場後面臨「牆內」及「牆外」的選擇，依選擇的路線，欣賞到不一樣的原畫展品，體驗牆內外世界的差異，最後則由作者諫山創的訪談，與台灣限定主題區為結尾。

「進擊的巨人展FINAL ver. TAIWAN」預售票即起開賣，單人票280元，台灣專屬特典套票每組380元，雙人票再享優惠，因應疫情採線上預約入場制。

而日本玻璃工藝大師黑木國昭，此次以「日本之美．現代名工」為題，今（31日）起至6月11日於SOGO復興館9F中庭展出，也是在台灣連續展出第22周年。宮崎縣出生的黑木國昭，從小就對台灣抱持憧憬，曾造訪過無數次，曾說台灣是他的第2故鄉，其作品追求在西方素材的玻璃上，融入日本人的感性、傳統美學，以光影帶出玻璃切割的綺麗之美。

黑木國昭與台灣進行玻璃藝術交流長達20餘年，每年在台北、台中、高雄、台南、嘉義舉辦巡迴展，這次除了為台灣特別定製的新作外，還增添了以往未曾公開的館藏作品，只是受到新冠疫情影響，黑木國昭今年無法前來台灣。(中國時報 吳奕萱)

「進擊的巨人展 FINAL」推出８大主題展區、近200幅複製原畫。圖／新光三越提

黑木國昭「京都祗園的黃昏」黃白金彩花器。圖／SOGO提供 黑木國昭新世紀浪漫「金魚」金銀彩飾盤。圖／SOGO提供

玻璃工藝大師黑木國昭，即起至6月11日於SOGO復興館9F中庭展出。圖／SOGO提供

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