Netflix極恐怖韓劇《地獄公使》5大看點

備受期待的Netflix韓劇《地獄公使》將於 11 月 19 日在全球190個國家獨家上線，揭開人類的懦弱和恐懼，打造最黑暗反烏托邦世界觀，讓我們帶你先了解劇情大概！

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繼近期大熱的《魷魚遊戲》、《以吾之名》之後，Netflix原創韓劇《地獄公使》將於11月19日上架，被形容為Netflix年度最衝擊人心、最黑暗的影集，《地獄公使》由電影《屍速列車》延尚昊導演親自執導，影帝劉亞仁、實力派演員金賢珠及朴正民所主演，令這套劇未播之前已經有很高關注度。

該影集還未上線就受邀參加第46屆多倫多國際電影節、第65屆倫敦影展、2021年釜山國際電影節等韓國海內外知名電影節首映，好評不斷。

劇情描述群眾親眼目睹在首爾市中心出現三個不可思議的巨大「地獄公使」，把人活生生打入地獄的「演示」 超自然現象，原本平凡的世界在一夕之間陷入了無法控制的混亂之中。

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未世恐怖劇情

劇情描述群眾親眼目睹在首爾市中心出現三個不可思議的巨大「地獄公使」，進而發生了把人活生生打入地獄的「演示」 超自然現象，因此原本平凡的世界在一夕之間陷入了無法控制的混亂之中。

新真理教議長鄭晉守（劉亞仁 飾）主張「這一切都是神的旨意」來煽動群眾，被極度恐懼和不安所困擾的人們開始盲目相信新真理教，閔惠珍律師（金賢珠 飾）試圖查明事件真相，想要揭發邪教的真面目，負責查案的陳京勳（梁益準 飾）則因為女兒與新真理教有所往來，讓身為父親的他感到害怕不已。

此外，電視台製作人裴英宰（朴正民 飾）與其妻宋昭賢（元真兒 飾）努力保護家人，面對「地獄公使」即將現身所帶來的恐懼，以及新真理教讓現實社會變成反烏托邦世界，感受到極度的徬徨、無助與無奈。

為何是三個「地獄公使」？

被問到為何會設定駭人的「地獄公使」數量是三個，導演延尚昊表示，要打造出「團體私刑」的恐怖氛圍，讓少數人感到團體私刑的恐懼，因此覺得「三個」的數量才是剛好。

劉亞仁驚悚演出「邪教議長」

劉亞仁這次飾演新真理教議長鄭晉守，原本勸人為善深受信徒們崇拜的他，卻冷酷地說著：「只有恐懼才能讓人類懺悔」，「妳認為由人類訂定的法律真的可以伸張正義嗎？」讓人期待這位二度榮登青龍獎影帝寶座的影帝將發揮何等精湛的演技。

展現地獄？

延尚昊透露劇中出現的角色有著各自的信念、都不一樣，希望藉由角色的信念衝突，多做一些可以反思社會的契機或故事。

他強調：「不是要展示地獄本身，而是想展示出想象地獄的人們所打造出現實中的地獄」，並透露影集中巨大又駭人的地獄公使之所以設計得如此巨大，其實是有著「對他人的厭惡和憎恨緊緊糾結在一起」的含意，描述在反烏托邦社會中價值觀已經徹底扭曲的人性。

劇情短小精悍

《地獄公使》一季只有 6 集，相信劇情必定會非常濃縮，描述當社會上無預警發生超自然現象，邪教當道之時，陷入混亂的社會和群眾的多樣面來呈現獨特的黑暗世界觀。

作者／Cristen Tsoi

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