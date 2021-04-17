拒遭邊緣化 中間商加入戰局

Beeple的《每天：最初的5000天》在佳士得線上拍賣創天價，引起數位藝術熱潮之外，藝術家是否不再需要畫廊、拍賣行等中間商也成為話題。繼拍賣行創下NFT亮眼成績，2021台北新藝術博覽會，也首次在台規畫NFT專區，觀察、演繹台灣市場對NFT加密藝術品的動向。

有趣的是，在藝術產業結構中，最初畫廊為因應拍賣行而發展出藝博會，在此次由拍賣行締造的加密藝術品熱潮中，藝博會也快速加入戰局，關注了NFT加密藝術。台北新藝術博覽會執行總監鄭鈞元分析指出，台北新藝博一直希望連結藏家與藝術家，因此NFT市場和平台的興起，與藝博會理念並不衝突，對於這相對新的收藏渠道，也抱持樂觀其成的態度。

鄭鈞元認為，在加密貨幣持續走高的帶動下，NFT藝術品可說替藝術產業開啟了新的市場，也吸引了Z世代、幣圈等非典型的藏家投入收藏；也因為藝術家可在線上直接接觸藏家，鄭均元認為創作形式也會趨於多元「也許線上是10秒的影片，再結合實體印出的畫面；或以實體繪畫為基礎，在線上延伸發展成影像、GIF檔等。」

多納藝術負責人陳如鈊則指出，數位藝術家可以上NFT平台直接發行及銷售，看似畫廊銷售角色式微，但她認為由畫廊跟藝術家ㄧ起合作，是協助行銷的角色，「買家跟畫廊交易也比較安心」。

此外，陳如鈊指出藝術品過去缺乏流動性、即時變現性，價格及所有權也不透明，還有保存及辨認真假的問題，而NFT藝術品正可以補強此不足處。但她認為：「買藝術NFT比較像是資產保存及投資，跟實體藝術品收藏仍有很大的差異。」 且認為當所持有的作品是JPG檔、GIF檔及影像檔，加密藝術品會讓實體藝術變得稀有，進而改變藝術產業生態。

鄭鈞元分析，作為新創商品，且加密貨幣市值上揚，目前藏家會有意願以高價購入NFT藝術品，但此類商品的真正價值，仍有待時間考驗；陳如鈊也直言：「藝術NFT也有可能是泡沫，但後續還是會有新的機制推出」，有待持續觀察。(中國時報 李怡芸)

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