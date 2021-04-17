NFT藝術圈 競爭激烈的江湖

作為被英國knownorigin平台審核過的藝術家，近年在NFT平台多有作品發表的台灣藝術家洪司丞，從實體的雕塑、油畫，到如今也創作數位藝術，將作品直接接觸國內外藏家，他認為虛擬的世界裡也有著競爭激烈的「江湖」，但NFT對於創作者而言不啻是多了一個發表的管道，「最重要的其實是社群、IP被串起來合作。」

洪司丞表示，自己也是自去年疫情開始而積極思考新的創作和發表方向，也在同時把目光放在區塊鏈和藝術品結合的趨勢，「去年初開始在NFT默默做了半年」漸漸受到平台、藏家認可，也參與了一些講座，而被公認為台灣NFT的藝術先行者之一。

「過去是實際的雕塑和油畫，轉換到NFT改為電腦繪圖，還是有些不同。」洪司丞以「IOYOI」為網名的作品，也逐漸摸索出融入自己強項與NFT藏家喜好的風格，將繪畫與「體積像素」結合，以疊格子的方式做出類似雕塑裝置的作品。

實際申請、體驗了多個NFT平台，洪司丞也分享指出，不同平台的特色不同，藏家屬性也不同，如「SuperRare」的藏家喜歡科幻、電玩味的作品；「Nifty Gateway」多邀當紅藝人、明星發表作品；「MakersPlace」則偏愛插畫、DC英雄風。整體而言，他認為3D、動畫、賽博龐克風、程式形象化如洪司丞參與過的「金絲雀網路區塊鏈的形象化」，皆為NFT上相對具賣相、受歡迎的作品風格。

NFT各平台申請、審核機制也不同，洪司丞認為投入NFT「社群的經營很重要，藉此也和其他藝術家，甚至藝術家的粉絲互動。」同時，幣圈藏家如今也有名人和競爭，許多藏家為了取得歷史定位而大手筆大規模搶購作品，洪司丞有感：「這股風潮中，若台灣藝術圈不早點加入，就被邊緣化。」

對於NFT熱潮帶動藝術品的泡沫化預言，他反而認為是好事「所有數據上鍊透明勢必會帶來改變，泡沫清洗過後，具有永恆價值的東西也才會出來。」(中國時報 李怡芸 )

延伸閱讀

NFT虛擬美發光 數位藝術狂歡吧

拒遭邊緣化 中間商加入戰局