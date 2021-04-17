NFT虛擬美發光 數位藝術狂歡吧

自稱Beeple的數位藝術家，幾個月前他的作品每幅在網上拍賣售價僅969美元，短短幾個月後，他的作品《每天：最初的5000天》登上了佳士得，並以6934萬美元（約台幣19億元）成交，成為史上最昂貴的NFT藝術品，也是第一件在傳統拍賣行出售的NFT藝術品，而知名當代藝術家村上隆近日也計畫推出NFT作品，這是否意味著數位藝術的集體狂歡時代已到來？

邁克．溫克爾曼（Mike Winkelmann）在網上以Beeple為名，過去並不自稱為藝術家，而今Beeple這個名字卻引爆了加密收藏品話題，他不僅刷新了NFT作品的拍賣紀錄，也成為當今第三高價的在世藝術家。此次拍賣也是佳士得首次接受加密貨幣作為支付方式。

NFT保證收藏品獨一無二

所謂的NFT即「非同質化代幣」（non-fungible token），如今日已熟知的比特幣、以太幣等，用區塊鏈的服務所需給付的代幣。NFT藝術品作為加密藝術品，即是透過區塊鏈技術取得身分驗證的數位藏品，確保了作品的獨一無二，取得者可說獲得原創、缺稀性的保證，哪怕網路世界可以很容易地複製作品，或任何人都可以仿莫瑞吉奧．卡特蘭（Maurizio Cattelan）用膠帶把香蕉黏在牆上，但莫瑞吉奧．卡特蘭《喜劇演員》僅一件，而NFT讓收藏唯一的數位原創成為可能。

《每天：最初的5000天》購得者是收到一個加密文件，其中包含Beeple自2007年5月以來，每天都創作的一張圖像，一次性地以5000張圖片合為一個標的，收藏Beeple所有早期作品。起拍價自100美元開始躍升，在截拍前20分鐘，競價到2400萬美元，最後幾分鐘內的競價甚至到每口1000萬和1500萬美元進行，佳士得網站也在最後幾分鐘達到2200萬人數瀏覽量。

新生市場的未來令人興奮

據佳士得統計，此次拍賣的競價者中91％是新客戶，年齡層來看，58％來自1980至1990年的千禧世代，另有33％來自1965至1980年的X世代，而1997至2012年的Z世代占6％。佳士得和當代藝術專家諾亞．戴維斯在拍賣後的聲明指出：「Beeple的成功證明這個新生市場未來令人興奮的可能性，今天的結果是對所有數位藝術家的號召。繼續創作吧。」

村上隆趕上趨勢擬推作品

Beeple此前甫以《十字路口》在NFT交易平台Nifty Gateway上以660萬美元成交，《每天：最初的5000天》的創紀錄天價令他笑稱「有點頭暈」，很長一段時間，Beeple認為藝術界對他不屑一顧，而今他表示：「藝術世界終於開始意識到，數位藝術家是真正的藝術家。」

事實上愈來愈多名家也加入NFT行列，包括日本藝術家村上隆，預計要推出108款「太陽花」，並指出自己觀察年輕世代後「意識到時下價值觀已改變」，然而就在作品上線前夕臨時喊「卡」，將針對作品格式從長計議，但他仍直言「透過目前為止的準備和討論，我對NFT的巨大潛力更加信服，並為我從事NFT藝術感到興奮。」(中國時報 李怡芸)

知名當代藝術家村上隆也計畫加入NFT行列，原定推出多款太陽花作品。圖／取自OpenSea Beeple的《每天：最初的5000天》近日在佳士得網拍創NFT最高價紀錄。圖／取自佳士得官網 Beeple的作品多半有著遊戲化、卡通化並以新聞為元素的特色。圖／取自仕士得官網 主要NFT交易平台

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