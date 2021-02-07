讀禁書的樂趣……那些年就愛小本的
在缺乏有線電視、沒有錄影帶與網路的年代，小黃書成不少人啟蒙性事的契機，作家楊渡說，長大後，當有人問讀禁書的樂趣，他總是說一些正經的書，卻一直不敢提及「小本的」，「說真的，最好看的禁書，一定是在上課的桌子底下，瞞著老師，偷偷閱讀的。不管是情慾的，還是政治的。」
大補帖藏春色 光華商場櫃檯後的祕密
青少年對性的探索與啟蒙方式，可謂五花八門，不只作家楊渡提及台中私娼館發送給同學的「小黃書」，文史工作者張哲生也透露，台北光華商場裡，就曾有幾間書店或出租錄影帶店，在櫃檯後另闢貨架，暗藏祕辛，宛如青少年間的密語。連集結盜版軟體的「大補帖」，其實也藏有春色。
台北光華商場原位於光華陸橋下方，但因橋梁老舊及縱貫鐵路地下化等種種因素，台北市政府於2006年拆除光華陸橋，讓光華商場陸續於臨時市場、現今的光華數位新天地大樓續命。歷經時空變化，現代台北人所知的光華商場，已和老台北人青春記憶中所知的光華商場有所落差。
張哲生說，舊有橋下光華商場中，有2層樓，一層賣電子器材，一層則有書店、運動用品店、樂器行等。設有書店那層樓，就有數間店鋪販售黃色書刊，後來還會賣情色VCD，「櫃台或老闆後面有一扇門，走進去像一般書架，放一整排的黃色書刊或錄影帶，對我們五六年級生這輩來說，就是青春期對於性的啟蒙。」
張哲生表示，熱鬧的西門町也有類似店鋪，但較有隱蔽性，光華商場是老少咸宜的地方，青年學子去那裡，也不奇怪。且看來即便未成年，老闆多半不會嚴格禁止學生進入櫃台後的祕密天地，以自身學生時代歷經的1980年代及1990年代來說，當年不少學生到光華商場必買的「大補帖」也有玄機。
大補帖取名源於統一企業曾推出的泡麵產品，後被援引為是匯集各種盜版軟體的光碟。張哲生表示，1990年代時，網路漸漸興起，有商家會在其中放入成人影片，但學生多還是以購買盜版軟體為主，購買方式也相當神祕，「店家可能會放一只放有目錄的皮箱在商場摩托車前，你如果湊前看，會發現十幾公尺外有人在盯著你，後面他會靠近你，跟你談價錢，確認你是不是警察。」
黃色書刊、錄影帶外，張哲生說，許多會刊登大尺度清涼照的雜誌、寫真集也是不少人的年少回憶，如令他印象深刻的，便是日本女星宮澤理惠的全裸寫真集在同儕間蔚為轟動，當時坊間更流傳「宮澤理惠寫真集錄影帶版」，有人以為是拍攝側拍花絮而購買，卻驚覺僅是照片如幻燈片般播放，「當時就是資訊不發達，只不過隔20、30年，資訊流通就有很大的差異。」
上課偷偷看 男孩們的性啟蒙
審查大陸書籍爭議不斷，反讓作家楊渡以禁書年代為題，頻於臉書回顧讀禁書的青春歲月，但除了會被認為「思想有問題」的政治禁書外，他直言，其實還有一種禁書，存在於情色錄影帶出現前的1970年代，所有男生都曾偷看過，卻不好意思說，「那就是俗稱『小本的』，黃色書刊。寫過了各種政治禁忌之書，不妨俗一點，來談此種『青春書』。」
沒封面沒標題 出處未知
楊渡表示，在每一個男孩子的成長歷程中，都會經歷過一段性的摸索，然後才真正知道男女之事。但過去既沒有色情電影可看，也沒有網路世界可以偷偷去瞧瞧，如何了解呢？「當時有一種沒封面、也沒有標題的書，就是所謂的『小本的』，這『小本的』生產於何方？由誰寫作？由誰盜印？沒人知道，只知道它就那樣出現了。」
楊渡回憶，首次見到「小本的」是在國二，有位家住台中後火車站附近的同學，從坐在私娼館外拉客的人手中取得小黃書，便拿來與同學們分享，「那一天，是我們班男生的第一次『性教育』。」
小黃書只有一本，想看書的男同學卻有好幾位，只得「排班」相互傳遞，小心翼翼，就怕被師長、女同學們發現。楊渡說，老師在台上講課，學生在底下偷偷看小書，本可相安無事，「但那書不是一平凡之書，而是會讓人有『反應』的書。」
看完有邪惡感 卻難自拔
楊渡描述，當時每個輪到的同學，一旦進入書中，竟如沉入「慾海」，根本不知道這個世界發生什麼事。等到他看完書，頭抬起來，魂都還沒回來，兩眼迷茫，眼中無神，除了慾神，「你叫他名字，他只會呆呆看著你，彷彿靈魂已經出竅。」看過小黃書後，一票男同學看到女同學，更感自身邪惡。
在缺乏有線電視、沒有錄影帶與網路的年代，小黃書成不少人啟蒙性事的契機，楊渡說，長大後，當有人問讀禁書的樂趣，他總是說一些正經的書，例如黨外雜誌等等，卻一直不敢提及「小本的」，是否要寫出來，也曾歷經掙扎，但「說真的，最好看的禁書，一定是在上課的桌子底下，瞞著老師，偷偷閱讀的。不管是情慾的，還是政治的。」
情色黑膠好露骨 戒嚴年代玩很大
許多人不知道，在黃色書刊、情色錄影帶還沒出現以前，台灣曾在1960年代間，暗暗風靡過「情色黑膠」，顛覆大眾對戒嚴年代保守風氣想像，內容露骨大膽，情節天馬行空，經「台灣好色」團隊復刻重現，讓現代人聽了也臉紅心跳。
一切源自黑膠收藏家林太葳的意外發現，他從一批黑膠收藏中，挖掘出這些不知「導演」，也無從得知「聲優」們是誰的作品，用最道地的台語，錄製了一部部的情色狂想曲，內容全然不輸當今的日本AV作品，也為早期台灣的都市發展與時空變遷留下珍貴印記，就此點燃他的好奇心，想要一探這段消失在台灣記憶中的歷史。
經由層層追尋梳理脈絡，據林太葳及台灣好色團隊成員曾郡秋了解，這些錄製於黑膠唱片的情色廣播劇，是當時情色市場的驕寵兒，為了保持低調，想購買還得靠行家「好康逗相報」，到特地神祕店家說出通關密語後才能入手，可謂行家夢幻逸品。
但礙於社會風氣，情色黑膠為躲避查緝，多在素白的封套上搭湊字樣隨意販售。隨時間推演與資訊載具改變，這批乘載台灣生猛有力年代記憶的情色黑膠，也就逐步消失在歷史洪流中，連林太葳也是以為自己入手名曲「青春悲喜曲」唱片，放下唱針，正想跟大家分享時，才驚覺不對，意外發現早被歷史忘記的情慾語言，卻促成「黃音出谷」復刻之路。
台灣好色團隊表示，這批戒嚴時期所錄製的情色黑膠，裡頭蘊藏的不只是普通的情慾挑逗，更使用了道地純正的台語發音，這個計畫企圖要挖掘的，是文化中最常被大眾忽略，屬於邊緣角落的語言膠囊，這些夾雜了英文、日文，以及傳統漢字的腳本內容，其實都是了解當時文化的重要聲音文獻。 ( 中國時報 王寶兒專題報導 )
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