讀禁書的樂趣……那些年就愛小本的

大補帖藏春色 光華商場櫃檯後的祕密

青少年對性的探索與啟蒙方式，可謂五花八門，不只作家楊渡提及台中私娼館發送給同學的「小黃書」，文史工作者張哲生也透露，台北光華商場裡，就曾有幾間書店或出租錄影帶店，在櫃檯後另闢貨架，暗藏祕辛，宛如青少年間的密語。連集結盜版軟體的「大補帖」，其實也藏有春色。

台北光華商場原位於光華陸橋下方，但因橋梁老舊及縱貫鐵路地下化等種種因素，台北市政府於2006年拆除光華陸橋，讓光華商場陸續於臨時市場、現今的光華數位新天地大樓續命。歷經時空變化，現代台北人所知的光華商場，已和老台北人青春記憶中所知的光華商場有所落差。

張哲生說，舊有橋下光華商場中，有2層樓，一層賣電子器材，一層則有書店、運動用品店、樂器行等。設有書店那層樓，就有數間店鋪販售黃色書刊，後來還會賣情色VCD，「櫃台或老闆後面有一扇門，走進去像一般書架，放一整排的黃色書刊或錄影帶，對我們五六年級生這輩來說，就是青春期對於性的啟蒙。」

張哲生表示，熱鬧的西門町也有類似店鋪，但較有隱蔽性，光華商場是老少咸宜的地方，青年學子去那裡，也不奇怪。且看來即便未成年，老闆多半不會嚴格禁止學生進入櫃台後的祕密天地，以自身學生時代歷經的1980年代及1990年代來說，當年不少學生到光華商場必買的「大補帖」也有玄機。

大補帖取名源於統一企業曾推出的泡麵產品，後被援引為是匯集各種盜版軟體的光碟。張哲生表示，1990年代時，網路漸漸興起，有商家會在其中放入成人影片，但學生多還是以購買盜版軟體為主，購買方式也相當神祕，「店家可能會放一只放有目錄的皮箱在商場摩托車前，你如果湊前看，會發現十幾公尺外有人在盯著你，後面他會靠近你，跟你談價錢，確認你是不是警察。」

黃色書刊、錄影帶外，張哲生說，許多會刊登大尺度清涼照的雜誌、寫真集也是不少人的年少回憶，如令他印象深刻的，便是日本女星宮澤理惠的全裸寫真集在同儕間蔚為轟動，當時坊間更流傳「宮澤理惠寫真集錄影帶版」，有人以為是拍攝側拍花絮而購買，卻驚覺僅是照片如幻燈片般播放，「當時就是資訊不發達，只不過隔20、30年，資訊流通就有很大的差異。」