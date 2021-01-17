叛逆女孩屢創天價 奈良美智來了

眼神上吊的厭世大頭女孩，是日本當代藝術家奈良美智的代表標誌，在拍賣市場屢創天價，在台灣有大批粉絲，今年3月將首度在台灣舉辦特展，15日首波曝光的展出作品，正是他2020年在東京森美術館推出的新作〈月光小姐（Miss Moonlight）〉，這次來台將是這件新作首次在海外展出。

當紅的日本藝術家奈良美智，造形可愛卻不懷好意的大眼妹，風靡全球。圖／本報資料照片

台捐口罩 成辦展契機

促成這次展覽的契機正是台灣捐贈的口罩。去年4月，奈良美智曾在推特上用中文表達對台灣捐贈口罩的感謝，還標注蔡英文總統說喜歡她的貓，雙方互動熱絡。由於今年適逢日本311地震十周年，日本台灣交流協會有意促成「奈良美智特展」，納入日台友情系列活動，經奈良美智同意後，便和中華文化總會合作籌畫。

奈良美智1959年出生於日本青森縣，在愛知縣藝術大學畢業後，赴德國杜塞道夫藝術學院留學6年。2000年回日本，以東京為主要創作據點。自1990年代，他開始創造出一系列表情孤寂、邪惡或是有著大眼睛的小女孩形象，成為他作品的風格特色。

厭世大頭妹 迷倒粉絲

奈良美智創作多元，媒材涵蓋繪畫、雕塑、攝影和空間裝置等，特別偏好創作小女孩和小狗。特別是他創作的小女孩並非刻板的小天使形象，而是挖掘出內心的叛逆，有時憤怒，有時奸笑，甚至手握尖刀，有如不良少女，吸引許多女性粉絲。

除了3月在台北藝術大學關渡美術館的展出，未來不排除持續規畫巡迴至台灣各地，如高雄、台南等。奈良美智曾在2007年來台舉辦講座，據了解，這次特展，主辦單位正在力邀奈良美智來台，但因疫情影響，目前尚未定案。

(中國時報 許文貞)

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