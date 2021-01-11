聲樂家簡文秀 捐贈有聲書給羅東母校

聲樂家簡文秀(左二)致贈億光電子高效能手電筒予宜蘭縣警消人員。右二為宜蘭縣長林姿妙。圖／億光基金會提供

知名聲樂家簡文秀為感念從小生長的故鄉宜蘭，捐贈宜蘭縣政府108所國中小學她「企撰、準備，也等待20年」的〈迷人的音樂〉有聲書教材，11日於母校羅東國小舉辦捐贈儀式，由羅東國小賴尚義校長代表受贈。

簡文秀表示「其實我的音樂和歌唱之路，都是在羅東國小啟蒙的，如果在音樂界有一點小小的成績，就必須特別感謝羅東國小！」，因為她記得小時候每天課間操都會播放世界名曲「口哨與小狗」，輕快優雅的旋律吸引著她踏進音樂的世界。

音樂教育是簡文秀一輩子的志業，〈迷人的音樂〉 為其代表作 。當初她只是單純覺得目前的音樂欣賞教材沒有那麼齊全，所以以當了小學老師19年的經驗，用小學老師的口吻，說故事的方式，專為音樂初學者撰錄的有聲書教材，包括了古典樂曲到中西名曲歌謠，有管弦樂曲、鋼琴曲、合唱曲等各式演奏演唱，全套6張CD、98首世界名曲。

曾有唱片公司指出這本音樂教材可販售到6000元以上，但簡文秀表示自己來自清寒的家庭，而有天份的孩子常常生長於平凡的家庭，所以她移作公益發行。為啟蒙有天份的孩子，培育更多的音樂種子，幾年來已免費贈送上萬套給世界華人地區及臺灣有些縣市的國中小學作為教材，而本次捐贈宜蘭縣政府108所國中小學校共540本〈迷人的音樂〉，因為她認為這是她身為音樂人的責任。

另外也藉由這個機會，特別捐贈宜蘭縣政府警消人員億光電子高效能手電筒1668支，除保護值勤的人民褓姆，也讓宜蘭更安全祥和。

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