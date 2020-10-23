阿妹台東跨年 旅行業者搶推行程

張惠妹（阿妹）將於12月31日在家鄉台東舉辦跨年演唱會，3小時主秀已暫定42首歌單，除了〈三天三夜〉、〈開門見山〉等經典high歌，阿妹也選定幾首其他歌手的曲目，將做為演唱會彩蛋獻給歌迷。當天晚間6點起，將由特邀歌手輪番飆嗓3小時，包括桑布伊、安那等，台東當地知名音樂市集「鐵花村」的合作歌手也將登台演出。

阿妹的經紀人陳鎮川22日說：「大家當天一定要欣賞特邀歌手開唱，精采程度媲美一場演唱會的規模。」至於先前傳阿妹的弟子持修、Boxing樂團將加入演出，陳鎮川表示，2組人馬近日確定接下其他地方的跨年活動，此次將不會參與。

已積極投入演唱會籌備的阿妹，近來在台北、台東兩地跑，與團隊開了多次會議，由於細節繁瑣，演唱會內容還沒完全定案，製作費已逼近3000萬，連阿妹都吃驚「怎麼搞得這麼盛大」。據知，當天演唱會舞台與阿妹的「烏托邦」巡演一樣巨大，台灣大哥大透過旗下數位服務MyMusic及myVideo雙平台將直播完整演唱會，TVBS歡樂台等也參與轉播。

3小時主秀 雙平台直播

除了台灣，海外各地區也陸續談合作，希望讓全世界都能看到這場精采演出，陳鎮川苦笑：「幸好有直播及一些贊助合作，我們只能先把目標放在收支打平，阿妹已經無酬演出了，總不好意思還要她拿太多錢出來貼補製作成本。」 阿妹跨年演唱會視覺圖昨曝光，她與翩翩飛舞的蝴蝶巧妙結合，象徵台東這塊土地滋養阿妹的生命，帶給她持續前進的力量。陳鎮川說，光是這張視覺照海報就修改多次，耗時2個月才完成，可見阿妹對相隔17年重返家鄉開唱十分重視。 華信曙光專案結合公益 天后此次開唱粗估將為台東招進至少5億觀光財，不少人瞄準商機，台東住房交通「一宿、一票」難求，華信航空也推出曙光專機專案（含全程交通接駁），營業所得扣除必要成本支出後將全數贈予台東公益團體。針對演唱會周邊設攤地點、租金等規定，台東縣政府將於29日在文化處藝文中心大廳舉辦公開說明會。 (中國時報 尤嬿妮) 張惠妹將於12月31日返鄉跨年開唱。圖／聲動娛樂提供

一房難求 旅行業者搶推行程

阿妹9月底宣布將在台東跨年晚會免費開唱後，本就屬國旅熱門的台東更掀訂房熱潮，鄰近開唱地點「海濱公園」的市區飯店，包括台東桂田喜來登酒店、台東南豐鐵花棧、台東地景澤行館等各房型早已售罄，旅遊、飯店業者亦陸續推出專案，讓歌迷有機會與阿妹一起迎接2021。

全台線上訂房量最大的易遊網，自阿妹宣布開唱後，訂房明顯暴增2倍，台東市區訂房幾近全滿。業者為阿妹跨年設計出7種2至3日的跨年商品，目前還有2成可買，包含搭乘環島之星列車赴台東，主打接送旅客往返飯店及演唱會現場，2人成行、2天1夜含稅每位8900元起，3天2夜含稅1萬1900元起。

「趣淘漫旅-台東」跨年3天2夜住房專案附贈胡德夫餐廳的晚餐。圖／趣淘漫旅台東提供

雄獅旅遊推出12月30日出發的「阿妹跨年演唱會．日出迎曙光獨木舟3日」，連3天帶旅客安排花東特色遊程，同樣將接送旅客到阿妹跨年晚會現場，還能迎接2021年曙光，每位含稅1萬2500元起，限量20個名額，預計下周開賣。

位於台東市區、距海濱公園車程約15分鐘的「趣淘漫旅─台東」則表示，目前跨年夜住房僅有3天2夜專案，僅剩零星房間，3天2夜每房含稅9599元起，含胡德夫餐廳風味晚餐1客等。位於郊區的台東知本老爺酒店，跨年訂房熱度雖不及市中心飯店、民宿夯，12月31日也只剩零星客房。

此外，華信航空獨家推出「aMEI粉絲專機+曙光專機尊榮行程」，每人新台幣9888元，將於今（23日）中午12點啟售。

(中國時報 尤嬿妮)

「趣淘漫旅-台東」跨年3天2夜住房專案附贈胡德夫餐廳的晚餐。圖／趣淘漫旅台東提供

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