〈嘿！早餐吃什麼？〉台灣首場早餐店文化特展

台灣最多人的早餐首選是什麼？早餐的四大天王又是哪些？一日之計的起點，台灣的早餐文化多元混搭，成為台灣可引以為傲的特色之一，《臺北文創記憶中心－嘿！早餐吃什麼？》特展，除了梳理台灣早餐店文化，也分別從視覺、嗅覺、觸覺、味覺、聽覺五感，推出與早餐店相關的全新創作。

蛋架打造空間架構

作為臺北文創持續數年的計畫，今年臺北文創記憶中心推出台灣首場早餐店文化特展，即日起至10月12日每日上午11點至晚間7點，在臺北文創1樓的文化廣場展出。臺北文創基金會執行長劉麗惠表示，「臺北文創記憶中心」專案計畫迄今已第5年並已累積20萬觀賞人次，和年輕設計師、文創團隊共同梳理台灣文化脈絡，除了硬體，也成為文創人交流的地方。

策展人之一的陳韻竹指出，這是以早餐店記憶為主線，串起人們對時代的理解，對生活與身份的認同而展開的文化對話，展場以循環概念出發，用可回收的「蛋架」打造成Y字型，也讓人如置身巷弄，如在日常生活中轉角發現早餐店。

特展中內含光氣味實驗室創辦人張葳（左）作品讓人嗅得到早餐店。圖／張鎧乙攝

五感體驗早餐魅力

同時，由平面設計師李君慈、氣味設計師張葳、互動科技運用創意者宋恆、創意料理人陳陸寬、音樂創作者柯智豪，連續10天到早餐店觀察、採集後，推出全新的五感創作。

考察台式早餐店的氣味而在展場創作出可「聞香」的作品，氣味設計師張葳指出，早餐店充斥著食物、油脂加熱後的煙薰氣外還有著報紙的油墨味，可以說是一天之始補足精神與物質食糧的場域，但隨著資訊數位化的改變，油墨味逐漸淡出，她以氣味作品還原早餐店的息氣與社會變遷的記憶。

展場內亦透過專刊，分享日本資深媒體人野島剛、「COFE喫茶咖啡」創辦人顧瑋、食物設計師陳小曼等12位創作者的早餐記憶，野島剛的台灣早餐首推鮪魚蛋餅，陳小曼小時候的早餐以西式麵包為主，假日則有巷口餐車的飯糰，對她而言那是「家裡氣氛很和樂的記憶」；顧瑋學生時期最有印象的早餐則是每周一爸爸煮的湯圓，雖然「沉重」卻也是「充滿心意的早餐」。

四大天王蛋餅居首

此外，根據記憶中心與外送平台的合作統計，由2020上半年早餐數據得知，台灣人最愛的早餐主食四大天王，以蛋餅居首，其次為吐司、蘿蔔糕和鐵板麵，最受歡迎飲料是奶茶、紅茶、鮮奶茶，就地域差異而言，花蓮人最愛果醬，鮪魚蛋餅只有北部人愛，南部人最愛小點則是小肉豆。

(中國時報 李怡芸)

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