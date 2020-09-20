張愛玲百歲冥誕 張迷追追追

今年適逢張愛玲百歲誕辰及逝世 25 周年，不少出版社都選在 9 月結束前推出紀念文刊，紀念她的精彩一生。

百家爭鳴 就愛張愛玲

時報出版選在9月8日一口氣推出由作家張小虹所著的《文本張愛玲》及《張愛玲的假髮》。出版最多張愛玲作品的皇冠文化，則推出摘選張愛玲的經典名言，結合張愛玲手稿、親筆手繪圖，以募資方式推出張愛玲手帳，以及她生前與好友的書信集。

時報出版總編輯胡金倫表示，張愛玲一生傳奇，不管是作品，還是她的顯赫家世，都足已成為她逝世多年後，大眾能一再討論的經典。

胡金倫表示，《文本張愛玲》是以學術性觀點解構張愛玲，自本名、真人實事、作品逐一討論，其中討論到女性議題、張愛玲文化現象，「過了這麼多年，張愛玲的作品至今仍暢銷，且能從中解構，可以看出她的作品即使放到現代仍能挖掘出新觀點。」

曾出版《半生緣》、《怨女》等張愛玲經典作品的皇冠文化集團，摘選張愛玲的經典名言，結合張愛玲手稿、親筆手繪圖，8月初推出手帳募資專案，短短1個月的募資時間，就募得超過35萬，顯見張迷對張愛玲的熱愛。

此外，皇冠文化也集結張愛玲生前與好友宋淇、宋鄺文美的書信，出版《張愛玲往來書信集：（I）紙短情長＋（II）書不盡言》，讓張迷一窺張愛玲所見所思。《印刻文學生活誌》則在8月及9月接連皆以張愛玲為題，邀請楊照、簡媜、周芬伶、顏擇雅、吳邦謀等數十位作家，一談心中的張愛玲或解析作品，讓張迷整個9月都充滿驚喜。

張愛玲本名張煐，1931年於上海貴族學校聖瑪利亞女中就讀，隔年在學校校刊上發表人生第一篇短篇小說《不幸的她》，當時她只有12歲。張愛玲的作品多以上海、南京及香港為場景，《傾城之戀》、《金鎖記》、《赤地之戀》、《半生緣》等作品均為代表作，且多部作品也翻拍為電影及電視劇，如導演李安的《色，戒》及香港導演關錦鵬的電影《傾城之戀》。(中國時報 王寶兒)

張愛玲作品。圖／本報資料照片

張愛玲的假髮 粉絲滿滿的不捨

張愛玲生前所戴的4頂假髮，曾於2016年的台北國際書展「張愛玲特展：張愛玲進行式」中展出，引起「該不該展出」的論戰。「張愛玲的假髮」意外掀起話題。作家張小虹新書《張愛玲的假髮》，解讀這個文化現象。

張小虹從精神分析理論認為，這是張迷們從「戀物」引起「拒物」或「懼物」反應，「不是懼怕張愛玲的假髮，而是拒認張愛玲的懼怕，拒認張愛玲因懼怕所導引出的『蟲患』歲月，以及由『蟲患』歲月所導引出的流離失所與剃去頭髮。」

據張愛玲遺囑執行人林式同的回憶，張愛玲晚年怕蚤子鑽到頭髮裡，因此把頭髮剪了，一直戴著假髮，而且有著不同髮色的好幾頂假髮；旅美作家戴文采則因遭到張愛玲拒訪，乾脆成為她的鄰居，並透過撿拾她丟棄的垃圾一窺其生活細節，戴文采曾為文表示曾「發現一小撮她剪下來的髮，總有三、四十根……不是截然藍與黑的黑，比較近杏與淺黑。」這樣的描述令張愛玲本人「毛髮皆豎」。

對比張愛玲的假髮在台北書展被公開展示，策展人張曼娟原意是藉假髮看到「祖師奶奶」對衣著打扮的講究，也證實她受到蚤患所苦。但在香港作家廖偉棠看來卻有如「垃圾桶事件」再版，或如「貼身褻衣一樣的私隱之物」被安置於萬眾目光中。

但也有顏擇雅、傅月庵等作家認為，許多作家、名人的假牙、內褲都曾公開展出，認為遺物展出並無不妥。

張小虹指出，不論垃圾桶事件中不被認可的「假的真髮」，或已有文、圖為證的「真的假髮」，進入公眾眼簾便引起張迷的排斥、拒認，其實正反映了對偶像已逝去的「拒認」心態，認為張愛玲是不可能戴假髮的，更別提她的蟲患是精神疾病所致的推論，這是張迷所不能接受的。

不論從張愛玲的假髮看到的是「貼身褻衣」或是「精神疾病」，都可看到張迷們對「祖師奶奶」滿滿的不捨。(中國時報 李怡芸 )

張愛玲文學獎 姓名權須釐清

以張愛玲之名的文學獎，到底能不能舉辦？近期印刻文學雜誌在9月號封面宣告將舉辦張愛玲文學獎，卻遭張愛玲文學遺產執行人宋以朗質疑，表示印刻未徵求他同意。熟悉著作權的律師蕭雄淋表示，這件事在爭議在於張愛玲的姓名權必須先釐清，否則會有法律上的問題。 事實上，張愛玲文學獎並不是第一次出現，2016年中國文藝家協會也曾舉辦張愛玲文學獎，當時宋以朗同樣發出聲明表示，主辦單位未獲得他的授權，對方則回應以張愛玲之名舉辦文學獎，是為了對她表達敬意，並沒有侵犯張愛玲的著作權。不過，這項「張愛玲文學獎」僅此一屆，之後就沒有再辦下去。 蕭雄淋表示，根據民法第6條規定，人之權利能力，始於出生，終於死亡，人格權包括姓名權、肖像權等。因具有專屬性，不能繼承，但是如果人格權本身具有某種財產價值，有學說認為死亡之後，還是可以由繼承人繼承其財產價值之權利。蕭雄淋舉例，日本曾有明星死亡後，肖像被拿去代言，「這時繼承人就可以主張權利，提出賠償請求。」 蕭雄淋表示，這件事的道德意義大於法律意義，「假如一間出版社，曾出版過張愛玲全集，以她的姓名辦文學獎紀念她，一切都合理，不是為了財產意義，而是為了紀念意義；假如一間出版社，出版少數一兩本張愛玲的書，平時與張愛玲沒有什麼關聯，卻舉辦張愛玲文學獎，比較具有攀附張愛玲姓名產生的財產利益的可能而具有侵權的問題，繼承人可以再去舉證主張釐清。」 在宋以朗發表聲明之後，印刻是否仍會繼續舉辦張愛玲文學獎？印刻表示，目前內部還在討論中，尚未做最後決定。(中國時報 李欣恬 ) 張愛玲首次發表在上海雜誌《紫羅蘭》上的小說《沉香屑第一爐香》。圖／中新社

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