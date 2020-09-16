鄭宗龍的實驗與挑戰 雲門新作《定光》中秋首演

在2020年全球一反常態的日常中，雲門舞集藝術總監鄭宗龍「實驗」了起來，他丟掉過去熟悉的編創語彙、突破舞者的身體慣性，不斷挑戰自己，企圖打破既定印象的「鄭宗龍風格」。

因疫情造成國際巡演延期取消，鄭宗龍與舞團終於有時間慢下來創作，一起探索自然，將對自然的體悟及感知融入新作《定光》裡，共同發展新的肢體語彙，營造視覺與聽覺的衝突感。

雲門舞集藝術總監鄭宗龍與舞者排練新作《定光》 。圖／雲門基金會提供 雲門舞集2020年新作《定光》。圖／ 雲門基金會提供

鄭宗龍對聲音的敏銳與執著，讓舞者們在《定光》裡的身體不僅舞動，更成為發聲的載體，化作蟬鳴、婆娑的樹葉摩擦聲、大大小小的雨滴聲、悶雷響…，一起在舞台上共創一座森林。

鄭宗龍想起小時候跟著父親爬越哈盆越嶺，面對蜿蜒崎嶇不平整的路徑，總是把每一個腳步當成舞蹈，跳來盪去。鄭宗龍藉此想著舞者找到肢體的新變化，因而興起帶舞者登山，腳下的路無論樹根錯節、攀爬大石、踩過碎石，用身體與感知反應大自然。

一行人一路上看見山巒起伏的形狀，植物林相的變化，動物昆蟲的型態；聽見風的聲音、蟲鳴鳥叫，從大自然的生物、高山、樹、昆蟲發想，轉化造型，匯集這些親身感知的體驗，一同發展出在新作《定光》可見的肢體語彙。

旅美作曲家張玹為《定光》替雲門舞者上聲音課。圖／雲門基金會提供

邀請林強、張玹共同創作

鄭宗龍邀來四度合作的音樂人林強，以及旅美作曲家張玹一同為《定光》創作。張玹首先帶領舞者傾聽、認識聲音，接著為每位舞者量「聲」譜曲。不會說閩南語的張玹，研究起閩南語聲韻，從中取材為《定光》編創旋律，也意外開啟和父母的共通話題；林強則選擇罄、三弦、月琴及原住民的木鼓創作抽象且非刻意彈奏的曲調，破碎且重複的旋律，營造如空氣般包容萬物的音場。

由國家表演藝術中心國家兩廳院、臺中國家歌劇院、衛武營國家表演藝術中心共同製作，雲門舞集藝術總監鄭宗龍2020年新作《定光》，將於10月1日中秋節在國家戲劇院世界首演。詳情請洽兩廳院售票系統 ，或電洽02-3393-9888。

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