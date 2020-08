億光LED點亮中山樓 簡文秀與民眾歡唱「恰似你的溫柔」

國立臺灣圖書館今(8/29)舉辦「恰似你的溫柔」音樂會,由聲樂家簡文秀與三金歌王殷正洋等人帶來一系列音樂饗宴。億光文化基金會也藉此活動,捐贈中山樓全館符合政府公告之最新版節能標章LED燈泡照明設備500顆,讓陽明山中山樓正式成為北市一個新亮點!

陽明山中山樓總給人神祕感,但隨著時代變遷早已正式對外開放。本次音樂會未演先轟動,自索票日起,就有來自基隆、桃園、嘉義、新竹,甚至遠至花蓮的民眾前來索取,造成一票難求。

演唱會由薩克斯風孫維廷及非比歐霸爵士樂團演奏《你是我的眼》、《Tequila》揭開序幕。接著聲樂家簡文秀帶來《奇異恩典》,為現場民眾及臺灣祈求平安健康。而南方二重唱帶來《捉泥鰍》、《蘭花草》等兒歌童謠帶來親子同樂,原住民組合黑旋風帶來《流水年華》、《我的未來不是夢》等組曲,與觀眾逗趣的互動掀起一波高潮。

三金歌王殷正洋帶來西洋金曲《My Heart Will Go On》安可叫聲連連,與聲樂家簡文秀首度合唱《You Raise Me Up》,音樂美聲極致展現。最後台上台下一起歡唱《恰似你的溫柔》,為演唱會劃下圓滿句點。

陽明山秋高氣爽且風景怡人,今天戶外廣場也規劃胖卡餐車、古早味柑仔店、踩高蹺、踢毽子、泡泡機…等互動遊戲,民眾親子同樂度過輕鬆的周末假期。

簡文秀(右)與殷正洋(左)、黑旋風同台飆唱。圖/億光文化基金會提供 億光電子董事長葉寅夫(右)獻花給夫人簡文秀。圖/億光文化基金會提供

