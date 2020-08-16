歷年日本恐怖片之最 貞子成為最可怕的怨靈

2002年《七夜怪談》在美國風光重拍成功後，掀起美國「J-Horror」狂熱，其後好萊塢相繼翻拍《咒怨》、《鬼水怪談》、《鬼來電》，日媒今年依例票選歷年日本恐怖片之最，4作都名列今年TOP5中。

1.《七夜怪談》（1998）

《七夜怪談》被視為「日本恐怖片的金字塔」，從電視中竄出的幽靈貞子成為觀眾心中最可怕的怨靈。其後系列作品女演員們包含松嶋菜菜子、竹內結子、中谷美紀、深田恭子、仲間由紀惠等一線女星，連西洋版主角娜歐蜜華茲（Naomi Watts）也屢獲奧斯卡等大獎提名。中田秀夫導演曾表示，該片最嚇人的是「被幽靈嚇到的人」，透露：「我的恐怖片女主角們一定張大眼睛，傳達不安與恐怖。」

《咒怨》借用傳統歌舞伎鬼魅元素呈現幽靈，鬼孩「俊雄」即為一例 。圖／資料照片

2.《咒怨》（2000）

清水崇執導的《咒怨》在歷年恐怖片排行中常與《七夜怪談》互爭一二，也同樣發展成為系列作品，上月在Netflix平台以影集版的《咒怨之始》復活，要角伽椰子與俊雄母子攜手嚇人暴紅，伽椰子甚至曾與貞子在系列作《貞子vs伽椰子》中跨界飛天纏鬥。

《鬼來電》是繼《七夜怪談》後結合時下3C產品創作的恐怖電影。圖／資料照片

3.《鬼來電》（2004）

改編自同名小說的《鬼來電》由三池崇史執導，柴咲幸、堤真一和吹石一惠主演，當年締造15億票房的好成績，該片在《七夜怪談》約20年後誕生，靈魂主角「電話」從室內機升級成為手機，怨靈也隨3C進化留下足跡的方式，正如日文片名「未接來電」，怨靈的恐怖身影猶如來電紀錄留在手機之中，令人顫慄。

黑木瞳在《鬼水怪談》飾演一心護女的母親，演技令人動容。圖／資料照片

4.《鬼水怪談》（2002）

《鬼水怪談》以「水」為主題呈現單親家庭母女情感，母親為保護女兒，陪伴孩童幽魂的發展感人真切。女主角黑木瞳當時曾來台宣傳，2018年她再度與該片導演中田秀夫合作《退而不休》時向本報表示：「從恐怖片到這部溫馨喜劇，中田導演方法如一，對演技卻十分要求。」

《八墓村》連結日本戰國傳說與現代離奇事件，殺戮場面異常恐怖。圖／摘自豆瓣

5.《八墓村》（1977）

野村芳太郎執導的《八墓村》，描述戰國時期逃亡返鄉的8名武士遭追殺、死前詛咒「陷害他們的人必將死於非命」，400年後村內陸續發生離奇死亡事件。去年10月曾改編為電視劇，拍攝武士被襲擊場景的矢掛町群山環抱，連Google Map也查不到街景，卻因劇成了人氣觀光地。

(中國時報 溫博鈞)

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