青春版牡丹亭 明年演回台灣

高齡83歲的白先勇，近年仍寫作不輟，回想大學時創辦《現代文學》，自此一步步投入文學、戲曲生涯，白先勇表示，「一生影響我最深的，一個是牡丹亭，一個是紅樓夢。」他更透露，明年《青春版牡丹亭》即將演出第400場，「我會邀原班人馬回到首演舞台，再度來到台北國家戲劇院演出。」

白先勇15日與作家奚淞對談，回顧新書《白先勇的文藝復興》中收錄的青春版牡丹亭演出照片，「2004年首演的時候，報紙用頭版頭條大做，我看了在心裡想，如果失敗了，對崑曲前途影響很大。要是弄不好，就跳海吧！沒想到在國家戲劇院的首演，我上台謝幕時，感覺到觀眾的熱情彷彿都要衝上來，在心裡想：妥了！」

白先勇高度推崇《牡丹亭》，認為崑曲是明清兩代最高的美學表現，大量文人、音樂家、戲劇家投入，「1596年，莎士比亞的《羅密歐與茱麗葉》問世，1598年，湯顯祖創作《牡丹亭》，東西兩位大劇作家，相差兩年，都寫出了最青春可愛的愛情。」

400年前的傳統戲曲，要如何和現代觀眾產生共鳴？白先勇表示，「一個戲曲沒有年輕觀眾，就沒有了前途，但要喚起年輕觀眾來看，一定要跟當下的美學有共鳴，現在是21世紀的美學，不能把20世紀的美學搬過來。」《青春版牡丹亭》就在這樣的想法中誕生。

奚淞表示，白先勇童年因肺病，與兄弟姊妹隔絕，獨自孤單養病，又在7到11歲期間，歷經重慶到上海，家園、世局變化近落眼底，「當時的台北猶如文化沙漠，白先勇卻在大學時就在文化沙漠裡創辦《現代文學》。如果沒有童年那樣的經歷，就不會有這樣的白先勇。」

白先勇笑說:「知我者奚淞也」，「中華民族對自己過去那麼大的傳統，必然有一種驕傲，沒落到今天這樣的地步，我心裡面自然很惋惜。我很小的時候，就希望能在台灣，走出一條新的文學道路。」

(中國時報 許文貞 )

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