金屋藏「膠」林珮如收藏回憶

位於台北市東區的一處私人老宅，裡面珍藏了上萬張黑膠唱片，還有多部百年古董留聲機，宛如小型音樂圖書館。收藏家林珮如把老宅取名為「金屋藏膠」，她表示，與其說她是收藏黑膠的人，不如說她是收藏回憶的人，「音樂對我而言就是記憶，是回憶，當音樂一播放，就能帶我回到和音樂連結的相關記憶。」

買下7000張成收藏開端

林珮如說，小時候家裡沒能提供她學習音樂的環境，但她一直很喜歡音樂，「還記得小學打工完回家，洗完澡，隨便吃兩口飯，第1件事，就是準時坐在電視機前看卡通《小甜甜》，聽主題曲，看卡通，是我最快樂的回憶，現在我也收藏《小甜甜》的黑膠唱片。」

小時候的小甜甜，長大成了收藏回憶的人。林珮如收藏的第1個回憶，是大約5年前，透過一位朋友介紹，從一名花蓮黑膠藏家陳先生手中，買下7000多張黑膠唱片，內容以古典音樂、爵士樂、歌劇為主，「陳先生說他想過減法生活，希望有人能接收他珍愛的黑膠唱片，但他不希望人拿去兜售，也不希望這些寶貝，到處四散，那時我跟他說：你收藏30年的人生，我全數保留，一張都不會賣出，未來任何時候你想聽，都可以來找我。」

陳先生被林珮如的一番話感動，放心把黑膠唱片賣給她，這也是她收藏黑膠的開端。為了讓這些唱片讓更多人聽見，她另外費心尋覓留聲機，如：1930年的英國EMG手工留聲機，1925年製造、有「留聲機之王」稱呼的Victor Credenza，林珮如說，「站在這台留聲機前聽音樂，能聽見像是現場演奏一樣的聲音。」

助唱機復活惹哭老闆娘

林珮如收藏的第2個回憶，來自她的瑜伽課同學，「他是一個DJ，離職後把很多唱片都放在老家，我花了4年時間才說動他，把唱片轉賣給我，這批收藏大都是流行歌曲，補足了我收藏的一塊拼圖。」

第3個回憶，來自林珮如台中老家的鄰居，一名退休的唱片行老闆娘，「老闆娘退休後，把黑膠唱片和唱機都放到頂樓，她告訴我媽媽，年紀漸漸大了，不知該如何處理唱片，問問我們有沒有意願接收，我一聽隔兩天馬上去載，還協助老闆娘把唱機修得像是新的一樣，她看到機器活過來，可以播放音樂，讓她回想到和先生一起經營唱片的回憶，一直哭，我也覺得很感動，音樂真的很有魔力，能帶人穿越時空。」

養老院中風爺聞聲淚崩

近年林珮如帶著手提唱機和黑膠唱片到養老院分享音樂，更感受到音樂的魔力，「去養老院不能放〈愛拚才會贏〉，不太適合退休老人，也不能放過於悲傷的〈望春風〉，放高凌風〈冬天裡的一把火〉、崔苔菁〈愛神〉，大家聽了很開心。不過有個中風爺爺，原本對音樂都沒反應，聽〈安平追想曲〉卻聽到一直哭，後來放的歌曲，他都有反應了，我感覺他的心被打開了。」

林珮如說，接手這些唱片，分享音樂，一切都是緣分，「就像這些老唱片、老留聲機，之前經歷了不同主人，去到不同國家，再來到台北，來到我手中，我們都帶著一種珍惜的心情，就像我跟這間房子的緣分一樣，它的屋齡和我一樣，都是1966年出生的啊。」

( 中國時報 李欣恬)

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