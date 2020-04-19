設計師超給力 創意海報緊抓眼球

寄生上流 水面浮影 打回原形

國際版海報 處處藏魔鬼

橫掃奧斯卡的韓國電影《寄生上流》，不光靠劇情引起矚目，由各國設計師創作的海報也蔚為討論風潮。長期關注韓國影視、著有《與神片同行：走過韓影黃金20年》一書的影評人黃孝儀表示，《寄生上流》在美國最常被傳閱轉發的即是國際版海報，它帶出電影不少隱喻，在歐美國家眼中，更是帶有異國風情的特殊設計。

諷刺十足 道出階級真相

黃孝儀表示，海報中的石頭、水面都是電影的隱喻，「石頭代表慾望，是貧窮家族想要改變階級的象徵，他們利用石頭打開上流階級的大門，卻在最終想利用石頭掩蓋一切。海報上，貧窮家庭看似站在比上流家族高的石頭高點，但卻在水中映出相反位置，十足諷刺。」

黃孝儀指出，海報中的水面也是呼應電影中的大雨，「雨像是把一切都打回原形，貧窮家庭淋著大雨從豪宅跑下階梯，回到半地下式的家，處理現實中的骯髒事。我們往往說浮出水面的才是真相，但海報中，反而倒影才是階級真相。」

水墨畫風 歐美觀眾有感

國際版海報由《寄生上流》韓國發行商CJ娛樂釋出，也有不少各國設計師操刀，從電影情節衍生出一幅幅創意海報。如受法國片商邀請創作的加拿大藝術家布吉朗(Marie Bergeron)，以建築為主題，堆疊明示出階級的樓房，貧窮家庭住的地下室建築在下，如同他們的社會地位，站在樓層頂端的也正是上流階級。

黃孝儀解析，《寄生上流》此回能打進美國市場，最聰明的行銷就是帶有水墨風格的海報，水墨雖與韓國文化無直接連結，但在歐美國家眼中，亞洲各個國家的特色並不明顯，除了電影探討的貧富差距對應世界經濟趨勢外，水墨及玩石雅趣與其他電影相比，更具異國風情特色，看完電影的民眾，對海報也會更有感觸。