設計師超給力 創意海報緊抓眼球
韓片《寄生上流》勇奪奧斯卡大獎，各國設計師發揮創意設計海報，蔚為話題；東奧雖然延期，但事前宣傳火熱，許多大咖作者投入視覺設計，展現軟實力；台灣設計師亦不遑多讓，許多吸睛海報，令人神往。且看創意人如何發揮想像力，提供一百分的創意，緊抓你的眼球。
寄生上流 水面浮影 打回原形
國際版海報 處處藏魔鬼
橫掃奧斯卡的韓國電影《寄生上流》，不光靠劇情引起矚目，由各國設計師創作的海報也蔚為討論風潮。長期關注韓國影視、著有《與神片同行：走過韓影黃金20年》一書的影評人黃孝儀表示，《寄生上流》在美國最常被傳閱轉發的即是國際版海報，它帶出電影不少隱喻，在歐美國家眼中，更是帶有異國風情的特殊設計。
諷刺十足 道出階級真相
黃孝儀表示，海報中的石頭、水面都是電影的隱喻，「石頭代表慾望，是貧窮家族想要改變階級的象徵，他們利用石頭打開上流階級的大門，卻在最終想利用石頭掩蓋一切。海報上，貧窮家庭看似站在比上流家族高的石頭高點，但卻在水中映出相反位置，十足諷刺。」
黃孝儀指出，海報中的水面也是呼應電影中的大雨，「雨像是把一切都打回原形，貧窮家庭淋著大雨從豪宅跑下階梯，回到半地下式的家，處理現實中的骯髒事。我們往往說浮出水面的才是真相，但海報中，反而倒影才是階級真相。」
水墨畫風 歐美觀眾有感
國際版海報由《寄生上流》韓國發行商CJ娛樂釋出，也有不少各國設計師操刀，從電影情節衍生出一幅幅創意海報。如受法國片商邀請創作的加拿大藝術家布吉朗(Marie Bergeron)，以建築為主題，堆疊明示出階級的樓房，貧窮家庭住的地下室建築在下，如同他們的社會地位，站在樓層頂端的也正是上流階級。
黃孝儀解析，《寄生上流》此回能打進美國市場，最聰明的行銷就是帶有水墨風格的海報，水墨雖與韓國文化無直接連結，但在歐美國家眼中，亞洲各個國家的特色並不明顯，除了電影探討的貧富差距對應世界經濟趨勢外，水墨及玩石雅趣與其他電影相比，更具異國風情特色，看完電影的民眾，對海報也會更有感觸。
奧運健兒躍紙上 邀你共盼盛事來
藝術家的巧思 看見日本軟實力
疫情蔓延，由日本主導的東京奧運、帕運雖面臨延期命運，但先前釋出的藝術海報，仍大受好評，叫人十分期待奧運盛事的到來。參與者包含漫畫家、攝影師、書法家等20位享譽國際的藝術家，他們分別以奧運、帕運為題，揮灑出不一樣的作品，日前於官網一一發布，讓人看見日本軟實力。
如漫畫家浦澤直樹以奧運為題，創作漫畫海報《Now it’s your turn！》，描繪出運動員在即將上場時，緊張卻躍躍欲試的心情。他透過東奧推特的訪談影片分享，每次翻閱日本漫畫周刊時，下一期的「預告」都會讓人特別興奮，這也是日本漫畫最大特點，藉由海報左下角中的「待續」，讓觀者也能夠擁有期待東京奧運的心情，希望能夠畫出超越競賽、種族和性別的風格。
以唯美影像深植人心的攝影師蜷川實花，則以帕運籃球選手鳥海連志為主角，創作《Higher than the Rainbow》海報，坐著輪椅的鳥海連志彷彿飛在空中，向籃球伸長了手，彩虹光影照映在他的周圍，如同每位帕運選手的正向特質，帶給人無限希望。
除了運動員，奧運五環也成設計元素。在平面設計師佐藤卓的創作《五輪の雲》中，他將五環拆解，並藉由箭頭指引，讓觀者想像運行軌跡，在平面設計呈現動態意象，讓觀者看海報的同時，也能像是套圈圈般，讓五環各自回雲朵歸位。
白紙上揮舞 東海岸盡入眼簾
金芒照耀 白浪翻飛
想看海，不必舟車勞頓，透過設計師的巧手，不出門也能神遊東海岸。由霧室設計室操刀的台中燈會台東館主視覺海報，讓美麗的東海岸隨手可見，在設計師彭禹瑞及黃瑞怡的巧思下，只要輕輕拉動海報下緣，就能看見被金色光芒籠罩的細緻白色浪花。彭禹瑞表示，山、海、豐富的大自然環境，都是台東給人的強烈印象，希望透過設計讓每人建構心裡的海洋。
黃瑞怡表示，曾經聽過原住民歌手分享：「當族裡的嬰兒呱呱墜地時，嬰兒的第一件衣裳是來自太平洋的風。」因此在構思燈會海報設計時，除了契合主辦單位的策展概念，也希望讓海報為觀者捎來太平洋的風，「不論在城市的哪一個角落，都能想起東海岸帶給我們放鬆與回到自己內心安定的感受。」
攤開平整的海報，首先映入眼簾的是碩大的金黃日月，映著深邃的藍色海洋，經燙金加工的日月，隨著不同角度觀賞，能折射出一道道溫暖如陽光、柔和似月亮的亮光。最富巧思的則是海報的互動式設計，彭禹瑞與黃瑞怡利用刀模設計出橫切線條，建構立體平面設計，輕輕將海報往下拉，就會透出藍白交錯的海洋波浪意象。
彭禹瑞表示，台東館燈會展場中，藍色海洋的意象令人印象深刻，海報設計重點即是如何呈現生命力的海洋，「海的動態感很強，互動式海報能讓觀者與海有互動機會，觀者可以動手摸摸紙，創造一道道海浪，建構出屬於自己心中的海洋，也希望在設計中加入時間、空間、溫度、觸覺的體驗，去誘發觀者的興趣與過往的經驗連結。」
由彭禹瑞與黃瑞怡組成的霧室設計室成立於2010年，曾將過期雜誌再製為獨特票券，獲得金點設計獎年度最佳設計獎及金點設計獎綠色設計年度特別獎。黃瑞怡表示，兩人成立工作室的契機，是因為喜歡閱讀也喜歡為書做設計，希望在平面書籍設計中帶入更多立體化的體驗，過去陸續與不同領域藝術家合作，希望能透過設計帶給人們更深刻的生命體驗，也讓更多人感受到台灣這片土地美好的人事物。
(中國時報 王寶兒 )