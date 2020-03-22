陪伴樂迷 柏林愛樂開直播

受疫情影響，德國為防疫，紛紛關閉各地音樂廳與表演廳，頂尖的柏林愛樂廳，也將關閉到4月19日。指揮賽門拉圖與柏林愛樂團員們決定，沒有現場觀眾，音樂會仍可照常舉行，透過行之有年的數位音樂廳，與行直播音樂會，向全球觀眾免費播放。

這場音樂會的演出曲目，包括貝里奧的交響曲與巴爾托克的管弦樂協奏曲，期間包括一次中場休息。賽門拉圖是前柏林愛樂音樂總監、現任倫敦交響樂團音樂總監，團員們對著現場2千多個空位，及麥克風與錄影機演出。

音樂學者、專為柏林愛樂撰寫音樂專文的編輯奧拉夫．威廉姆觀察，「沒有現場觀眾的音樂會，對音樂家而言，是一大挑戰，需要適應。音樂會的現場氣氛，和觀眾之間的互動有很大的關聯，但我想音樂家的專業，可以補足這一點。」

柏林愛樂是百年老團，2005年首度來台演出，截至目前，共來台演出5次。2011年成立數位音樂廳的靈感，正是來自2005年台灣行，當時上萬名樂迷因買不到票，坐在台北兩廳院廣場欣賞大螢幕轉播，令團方感動，開始思考在音樂廳外，仍有更多聽眾想聽柏林愛樂，因此研發打造數位音樂廳，讓無法走進音樂廳的觀眾，也能聽見柏林愛樂。

在疫情延燒的現今，透過數位轉播的方式，表演節目不需停演，觀眾仍可在家欣賞演出。據了解，這是目前全球各地表演廳的趨勢，如：日前日本滋賀縣琵琶湖音樂廳直播華格納《諸神的黃昏》，直播當下，約有1萬多人線上觀賞，威尼斯的鳳凰歌劇院也網路直播弦樂四重奏音樂會，演出完畢，樂手對著空無一人的觀眾席，鞠躬敬禮。

( 中國時報 李欣恬 )

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柏林數字音樂廳