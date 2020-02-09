魔幻時光 停駐尋常小商家

作家吳明益的短篇小說集《天橋上的魔術師》自2011年出版以來，召喚許多人對1992年已拆除的台北中華商場的回憶，近日更改編為影視劇集和漫畫。吳明益也是商場裡的鞋店之子，在書中從小孩的角度，寫出鞋店、鎖匠、眼鏡行等商家裡的人物故事，更刻畫一位長駐「愛」棟與「信」棟之間的天橋上的魔術師，下筆魔幻，帶讀者回望再也無法重現的往日時光。

重返童年記憶 迴響熱烈

吳明益表示，這本小說是在演講和課堂中，一個接一個自然的生成，「寫這些故事很棒的是，你就是回到一個孩子的狀態，不會再用一種後來習得的知識加諸在你身上的眼光去觀看這個世界。」小說也得到許多迴響，「經歷過這段城市記憶的人很多，會各自選擇記憶的片段跟我對話，就連到國外，讀者也會用自己的城市記憶跟小說做對照。」

吳明益表示，20幾歲的時候，他很討厭中華商場，「因為讀了書，開始有菁英、傲慢的心態，覺得商場的人好像沒什麼知識，賣東西也不老實，我原本也是其中的一份子。」年紀到30多歲，他才意識到在中華商場成長這段經歷的特殊，「中華商場是個跟眷村、市場完全不同的環境。窮人在那裡承租店面做生意，有南部上來的人，更多的是外省移民，講各種語言都有。」

匯聚各路人馬 生活精采

不只作者試圖召喚過去的人物記憶，在小說中，天橋上的魔術師凝結時光，讓死去的鳥彷彿重生，而做模型的阿卡，也用精緻的微縮模型，想複製真實世界中的中華商場，彷彿過往時間被縮小，凝聚在模型裡。吳明益表示，「人類想要用各種方式留住記憶，模型是其中一種途徑，音樂也是，就像聽到童年的一首歌，空間的記憶立刻就回來，藝術家就是運用各種不同的方式去召喚這件事。」

吳明益表示，中華商場的故事，如果要一直寫，其實寫50個都沒問題，但小說家應該要拓荒，找新的題材。他目前正在創作新的長篇小說，描述花蓮和平車站，「在70、80年代，因為產業東移，在那邊開始挖礦，聚集了一群國際工程師，有德國人有日本人，都來到這裡挖洞，這故事是從這裡開始的。加上台灣在二戰末期時，日本人因為怕美軍登陸，在全島挖了很多坑洞，有些已經被踏查出來，但有些還沒有，會跟故事有關。這些其實是歷史，但又有點魔幻。」(中國時報 許文貞)

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