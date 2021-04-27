陶文看台股｜震盪換手 順勢而為

《陶文看台股》：周二（04/27）【易卦、天象】趨勢操作策略

【火水未濟】震盪換手，順勢而為。

陶文老師日辰開運小叮嚀：

根據《農民曆》記載，這是「天貴吉星」職事的日辰，雖然出現了日犯「劫煞」的現象，不過只要謹慎行事，這依舊是個諸事皆宜的日辰。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜正東方，休門〜東南方，生門〜正南方。

巳時：開門〜東北方，休門〜正東方，生門〜東南方。

午時：開門〜正南方，休門〜西南方，生門〜正西方。

天星圖日辰吉凶：

處於會相的太陽與天王星釋放衝剋磁場，而土星也開始釋放刑剋能量，這是個不吉利的日辰。

幸運的是，火星釋放舒緩磁場，讓這一天的整體磁場出現轉化，那就是化危機為轉機。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

金星、水星和天王星的會相，並且同時與土星處於刑剋狀態繼續存在，對於投資求財而言，這是個需要謹慎以對的天星寫照。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨日台股大盤開高走高，終場收在最高，大漲272點，也再度創新紀錄17572點。

【水火既濟卦】的水乳交融現象獲得了肯定。即便多空俱弱，還是因為空方繼續扮演釋放善意的角色，而讓這一天整體盤勢表現亮麗。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【火水未濟卦】是這一天（04/27二）台股投資求財卦象。

這一卦說的是水火不容，緊接著昨日的水乳交融，這一天的卦象顯得十分詭異，對於事務的執行而言，代表的是先讓氣氛舒緩之後再進行為宜。

對於投資求財而言，雖然也是如此，不過多空之間的微妙變化，卻成為了這一天投資求財的重要觀察。

再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺空方繼續釋放善意，而多方處於被動狀態，整體而言這是個短線有利可圖的卦象。而這一天最為理想的盤勢是量縮整理，唯有如此才有機會讓還沒有上車的投資人有機會登上列車。

吉利方位：正北方、正南方。

吉利顏色：白色、紅色。

吉利數字6、7、9、2。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議）

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