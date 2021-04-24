曾炎裕｜科技股面臨多重考驗 醞釀傳產大時代登場

群益投顧研究部副總裁曾炎裕

泡沫之母比特幣 4月18日比特幣大跌，土耳其、印度將禁止加密貨幣；美國財長葉倫認為要限制加密貨幣使用，計劃收取「洗錢費用」，而台灣金管會表示7月起虛擬通貨平台納入洗錢防制推行「投資實名制」。

筆者認為比特幣賣壓來自三個原因：一是波段漲幅過大的修正機制；二是Coinbase交易平台上市的短期利多出盡；三是全球第四大虛擬貨幣交易所Kraken執行長Powell警告各國政府可能開始出手打擊比特幣等虛擬貨幣，形同賭場老闆提醒賭客可能被取締或處罰。

比特幣或虛擬貨幣信徒認為批評者不了解奧妙運作機制與加密貨幣的價值，但許多專家都不同意去中心化、安全、公平、價值與穩定等虛擬貨幣優點，最大問題是加密貨幣「假裝成貨幣」，但其實比較接近遊戲場發的代幣一樣，價格上漲靠供需，一旦價格崩跌需求就會消失，所以問題根源不是貨幣性質（過去各國央行僅密切觀察），而是網路金融時代貪婪本性的發揮，比特幣堪稱本波超低利率的「泡沫之母」。

狗狗幣與奇亞幣超搶戲

原本以付小費、贊助、慈善等正向用途為主的低廉「狗狗幣」（Dogecoin）暴漲，一舉成為市值第六大加密貨幣，「市值」一度突破500億美元（比聯發科大）。加密貨幣投資銀行Galaxy Digital創辦人諾沃格拉茨表示美國聯準會主席鮑爾是狗狗幣散戶投機狂潮的始作俑者，鮑爾向所有人撒錢，這個體系裡太多錢，非常像Gamestop，這些迷因幣吸引年輕新投資群體。

奇亞幣（Chia）由BitTorrent BT網路P2P分享協定創辦人Bram Cohen創立，主打利用儲存裝置空間挖礦，硬碟容量愈大挖礦愈有效率，造成中國礦工大舉掃貨大容量硬碟HDD、SSD，虛擬貨幣反抗全球貨幣專制權的初心已不復見，愈來愈像超大型金融線上遊戲，新貨封測群眾湧入大鍋炒。

拜登談判法：先放話富人稅43.4％

彭博資訊引述拜登下個經濟政策方案「美國家庭計畫」，將提議把富人資本利得稅調高一倍到39.6％，以此基礎再加上投資收益附加稅，年收100萬美元以上的富有投資人聯邦稅率最高可達43.4％。增加稅收支應社會福利支出，改善美國長期財富不均問題，4月28日拜登將至國會陳述計畫細節。

美國現行資本利得稅基礎稅率為20％，拜登力推提高富人資本利得與所得稅，認為有錢人繳稅稅率比中產階級工作者低太不公平，符合民主黨思維。實務上，拜登先拉高談判上限，最後在國會討論折衷方案，消息面將反覆衝擊金融市場，但富人稅不會改變資本市場富者愈富窮者愈窮的本質。

今年投資密碼：道瓊強於科技股

4月下旬進入超級財報周，超微、谷歌、高通、微軟、臉書、特斯拉、蘋果與亞馬遜，若任何一檔「展望不如預期」都可能改變科技股趨勢，那斯達克指數必須在財報周結束前創新高，否則會引發龐大程式賣壓。

對應在台灣科技股的表現影響有二：一是科技股整理期間會拉長：台積電法說提高資本支出，過往的超級利多卻未能推升股價突破整理格局，反而是近日電子股成交比重降至50％，如果變成常態，科技股整理期間會拉長，但對指數降溫是正面因素。二是科技股的百花齊放變成長性PK：目前科技股仍有強勢個股表現，但與第一季相比，市場更重視估值，例如記憶體和被動元件漲價題材，高價股反應相對有限。

傳統產業股的機會與挑戰

去年此時新冠疫情高峰，全球科技股變成為疫情受益者，股價聯袂大漲，而所有傳產股都被棄如敝屣、股價崩跌，籌碼卻高度集中，所以景氣復甦後造就了航運股狂飆。外資缺席導致科技傳產再平衡，就指數居高思危角度，長期主要賣壓是在權值股，所以台積電在指數16,000點之上已進入震盪整理，事實上，大型權值股與高價股4月表現持平，沒有過熱跡象。傳產股最大弱點是缺乏高度成長性，所以本波以全球景氣復甦題材的上漲，未來必須拿出成長契機與競爭力，才能維持市場認同度。

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