陶文看台股｜反彈調節 規避風險

《陶文看台股》：周五（04/23）【易卦、天象】趨勢操作策略

【水地比卦】反彈調節，規避風險。

陶文老師日辰開運小叮嚀：

根據《農民曆》記載，雖然是「歲德合吉星」職事的日辰，由於日犯「紅紗正煞」，重要吉事還是以另擇他日為宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜正西方，休門〜西北方，生門〜正北方。

巳時：開門〜西北方，休門〜正北方，生門〜東北方。

午時：開門〜西北方，休門〜正北方，生門〜東北方。

天星圖日辰吉凶：

日月合相，水星與天王星釋放吉利能量的今天，從天星角度觀察，這是個吉利的諸事皆宜日辰。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

四星匯聚於金牛座，果然是投資求財大紀元的象徵，昨天出現的歷史天量長黑足以應証。今日天星結構中有了「太陰星」的合相舒緩，昨日的恐慌可望舒緩。不過土星和金星的刑剋依舊，短線上風險管控恐怕依舊不宜掉以輕心。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨日台股大盤跳空開高後再度創新紀錄，不過震盪隨即而來，於是出現了爆量長黑的走勢。昨日台股走勢肯定是市場的萬萬料想不到，不過在【乾為天】卦象中已然有跡可循，首先出現的訊息就是「……卦象中的『劫財星』卻是盛氣凌人……」，並且說「……並不贊成低接，因為還會有低點出現………」。不過卻也因為是【乾為天卦】，因此這一天「大人們」都沒有加入「殺盤」的行列。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【水地比卦】是這一天（04/23五）台股投資求財卦象。這一卦說的是親和、平順，對於事務的執行而言，代表的是亦步亦趨。對於投資求財而言，也是如此，因此並不是個財利格外豐沛的卦象。

就卦象中的多空架構角度觀察，發覺空方壓力依舊沈重，不過卻也展現易於往常的善意，代表這是個容易出現短線跌深反彈的卦象，只不過面對此種卦象市場將會以短線調節策略應對之，而卦象也這麼建議。

吉利方位：正北方、正西方、西北方。

吉利顏色：白色、藍色、金黃色。

吉利數字：6、1、7、0。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議）

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