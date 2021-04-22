黃勇文｜傳產股群輪動 電子股整理

自從各國央行實行寬鬆貨幣政策後，全球熱錢持續尋找投資的標的。台股受到資金潮的挹注。由之前科技股一枝獨秀，當科技股修正時，輪到航運、鋼鐵、面板，加上資產類股成為多頭的趨勢，短時間不易改變。美國基礎建設計畫，可望在下半年展開，經濟轉好題材持續發酵下，市場將持續反應。聯準會升息在2022年前幾乎可能性降低，短期股市利多發酵。尚未有反轉的徵兆。

今年台股與許多個股，都來到歷史新高，股市上下震盪也相對提升，投資人須做好風險控管。隨著台股各產業輪流表態，電子、金融、傳產百花齊放，融資不斷的大增，外資法人持續減碼台股，會是小散戶撼動外資是值得思考的問題。雖然大盤短線進入軋空走勢，傳產股明顯接棒電子股，紓解電子股因世芯-KY事件帶來的修正壓力，只要類股持續輪動下，加上原物料價格上漲，及美國十年期公債上升的題材，都是有利多頭行情的續航。

當然大盤創高後，伴隨相對大量，大盤衝上萬七後，幾乎上檔無賣壓，傳產股接續電子的漲勢。未來最大的利空就是高檔爆出相對的大量長黑，這波的多頭趨勢幾乎都沒有遇到，當然空頭就沒有機會發生，進入萬七以上的盤面，有可能是資金行情的對決。當資金退潮時，才知道各股的是否有延續性，盤面火熱時，投資人跟隨法人腳步上車，當人氣退潮時，需即時適時減碼。

綜合以上，這波行情是屬於外資法人控盤，未來須關注高基期的個股，假如走勢不如預期時，須適時反應。在投資上，雖然持續看好電動車題材，但是股價有高低起伏，須注意切入時機會，外加資金持續往低基期的個股移動，也是投資人可以著墨的方向。

文/資深分析師黃勇文

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