白易弘｜高檔震盪鋼鐵航運當主流

週三(21日)下跌121.76點，收在17,202.11點，成交金額4,398.34億元。

外資賣超202.4億元連續兩天賣超；投信賣超1.51億元；自營商賣超53.79億元，三大法人合計賣超257.92億元。

週三(21日)以傳產類股表現較強，其中鋼鐵族群表現相對強勢，主要因疫情後全球鋼市需求快速回溫，加上煉鋼原物料成本大幅翻揚，中鋼(2002)領軍連續大漲後，整體鋼鐵族群仍舊表現強勁。散裝航運因國際原物料運能需求持續增加而短期供給難以馬上增加具有運費持續調漲的獲利空間。

技術面部分，台股日K四連紅屢創新高價後拉回，還是相當強勢，月均線16,780點不破前仍屬過高拉回沿均線盤堅的多方格局。

選股方向：鋼鐵族群與航運族群

大成鋼(2027)，美國拜登政府宣布總支出2.3兆美元的基建計畫，預計將帶動美國不鏽鋼、鋁捲板及螺絲螺帽等產品需求；短期營運方面，大成鋼(2027)3月營收優於2月，首季營收近200億元，年增逾2成，營運也將比去年同期明顯好轉。

長榮(2603)，最近一周運價從年後小幅修正轉為周持平，顯示美國補庫存需求仍然強勁，NRF預估3到7月美國進口零售維持高檔，而塞港狀況未解，洛杉磯港口等待船隻自農曆年後一個月下降至19艘，截至3月底又上升至26艘；農曆年後約1.5個月運價季節性修正結束，貨量增加、貨櫃周轉持續受限，預估運價有望維持高檔至第3季，加上今年美西/美東線合約價有望調漲，將支撐2021及2022年獲利。陽明、長榮1月及2月營收動能強勁，第1季獲利超越去年第4季。

今(22)日觀盤重點

台積電(2330)是否站回600元。 面板與矽晶圓類股能否續強。 鋼鐵與航運股能否確認主流連續走強。

文/華冠投顧分析師白易弘

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