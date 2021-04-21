陶文看台股｜短線調節 靜觀其變

《陶文看台股》：周四（04/22）【易卦、天象】趨勢操作策略

【乾為天卦】短線調節，靜觀其變。

陶文老師日辰開運小叮嚀：

根據《農民曆》記載，這是「三合吉星」職事的日辰，這一天除了不宜入宅外，其餘諸事皆宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜東北方，休門〜正東方，生門〜東南方。

巳時：開門〜西南方，休門〜正西方，生門〜西北方。

午時：開門〜正東方，休門〜東南方，生門〜正南方。

天星圖日辰吉凶：

木星釋放衝剋磁場的今天，的確需要謹慎行事，不過由於火星適時釋放舒緩能量，因此凡事順其自然就好。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

四星連結出現在金牛座，這是個投資求財大紀元的象徵，代表整體社會上已然將投資求財擺放在生活中的重要位置，只不過由於土星釋放刑剋能量，讓天王星與金星都陷入不理想狀態，對於投資求財而言，的確需要謹慎以對，這其中尤以電子類股為甚。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨日台股大盤以低盤開出，一路在平盤下震盪，雖然盤中之後出現支撐力道，不過最後還是以下跌121點作收。

【水雷屯】果然是個沉悶的卦象，多空俱弱的卦象中，即便空方依舊釋放善意，然而整體的利多現象果然僅止於低接，卦象訊息果然一一應驗，再加上「………上漲力道出現猶豫氣氛，因此就卦象而言，這一天的盤勢最為理想的走勢就是回檔。也就『下跌才是最好的利多』………」。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【乾為天卦】是這一天（04/22四）台股投資求財卦象。

這一卦說的是強勢，也在述說順其自然的特質，對於事務的執行而言，做就對了。

對於投資求財而言，雖然也有相同現象，因此順著盤勢操作買賣，這一天的短線利頭依舊可期。

再從卦象中的多空架構角度觀察，發覺雖然「乾卦貴人」明顯，不過卦象中的「劫財星」卻是盛氣凌人，因此這一天盤勢發展極容易把呵護的力量提昇出來，於是兩種現象因此產生，那就是「上漲有壓」和「下檔有撐」。

不過就卦象而言，並不贊成低階，因為還會有低點出現。於是「短線調節」和「多看少動作」的特質出現了。

吉利方位：西北方、正西方。

吉利顏色：白色、黃色。

吉利數字：6、7、2、0。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議）

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