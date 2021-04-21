吳官隆｜留意IC設計、被動元件及綠能族群

現在是4月第三週，本週三是月結算，大盤週二創高週三拉回。台股本週三結算加權收盤跌121點是17,202點，上週三收16,865點到本週收17,202點，一週區間漲337點。美股週二收盤是33,812點，連兩天修正，費城半導體是收在3,121點，科技股連三天修正。本週亞股雖然震盪但是比美股強勢，大陸股市上證指數是3,477點附近已經漸漸底部成形，本週台股比其他股市更強，加權指數週三早盤因為IC設計下殺，急速走低然後慢慢止穩，可惜仍收低，但是電子看來有止穩的企圖，待週四週五會更明確。

週三上市上櫃都收相對低，類股則是玻陶、航運、水泥、造紙等較強，其中特別強勢的就是航運，上市及上櫃指數週三都呈現收黑的走勢。

週三太陽能指標股票強勢，風電則是急速上漲後的回吐，這兩個組群勢必要在週四做出補量上漲的動作，否則可能陷入一到三天的持續盤整喔。暫時不擔心，因為不會看太短，但是其基本面在短期沒有太大的爆點，建投資人要以中長線的思維來看風電以及太陽能比較好。

今天看到一些IC設計尾盤震盪往下，週四該族群面臨再表態的時刻，短線市場資金充沛是好事，許多電子股票已經整理夠，隨時都有可能技術性的反彈變成小波段的演出，提醒還是看電子股票有機會帶領脫離盤整格局，被動元件也是有漲價利基，雖然暫時都沒有太強勁表現，不過整理越久後面彈越高。

週四留意相關股票，風電的中興電、永崴，太陽能的茂迪、國碩，IC設計的矽統、金麗科、類比科，被動元件的光頡、蜜望實、九豪。

華冠投顧分析師吳官隆

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