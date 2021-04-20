押這種股票少賺500萬 他洩散戶最大敗因

日前台積電招開法說會，由於台積電財測不如預期引動了部份資金轉移，對於投資人來說並非壞事，因為資金動能將會釋放至更多第2季展望樂觀的股票，能夠操作的股票也更多。

上周提到部份資金出現了高低位轉換的現象，不僅在電子股間做轉移，也蔓延到傳產股，當中先前漲幅較大的IC設計股，多檔個股雖有營收利多，但是股價卻漲不動，等於宣告該族群進入多空分歧，不再是全面齊漲。

第2季IC設計股的焦點以進入產業旺季，並且具漲價題材的微控制器(MCU)族群如新唐、偉詮電表現強勢。而MOSFET(金氧半場效電晶體)在市場需求暢旺，且庫存低於過去均值下，相關業者已於第2季陸續調漲報價；目前由於產能仍然吃緊，業界傳出已有下游廠商願意提前支付訂金來確保產能，後續MOSFET報價也有機會再度調漲，如富鼎、大中、尼克森等都可追蹤。至於銅價上漲，PCB上游的銅箔看漲，如金居、榮科也可留意。

資金動能擴散至傳產股，當中以原物料股表現相對強勢。受惠全球經貿活動回溫，拉動用鋼需求暢旺，國際鋼價續漲，中鋼、中鴻等獲利看增；隨著各國經濟復甦，研究機構上調全球石油需求預估，加上亞洲塑化業者第2季相繼啟動歲修計畫，讓塑化相關產品利差穩健向上，塑化的台塑、華夏、聯成、台聚營運看俏，另外，受惠尼龍原料CPL缺貨，報價走高，帶動尼龍報價今年以來漲幅超過20%，相關的集盛、力鵬營運也看好，股價也走強。

現階段的強勢股以市場預期首季財報表現亮眼，且第2季展望佳的個股為主。現在至5月中旬，各上市櫃公司的首季財報將會相繼公布，目前盤面已在預先反應對於首季財報的預期心理。

面對原物料股如此強勁的漲勢，難免會有投資人擔心原物料股市況是否過熱，只是這跟一個多月前擔心IC設計市況是否過熱的情況其實非常相似；市場又一次看到了潛在風險，又一次忽略了潛在報酬。

有時候投資人以為的漲多，其實只反應了一部份，如貨櫃航運的陽明本波受惠運價調漲，由13元漲到26元後，當時也有很多人說漲多，結果又漲到55元！有人賣早了，少賺了500萬！與其考慮到底是不是漲多，不如採取移動停利模式操作，在出現重大轉折時離場即可，這樣才容易賺到「肥美魚肚」的大波段。

(本文作者為摩爾投顧分析師蔡正華)

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(中時新聞網 吳美觀)