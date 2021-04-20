陶文看台股｜短線見好便收

《陶文看台股》：周二（04/20）【易卦、天象】趨勢操作策略

【地火明夷卦】短線見好便收。

陶文老師日辰開運小叮嚀：

根據《農民曆》記載， 正值「月破日」的今天，諸事不宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜東北方，休門〜正東方，生門〜東南方。

巳時：開門〜正東方，休門〜東南方，生門〜正南方。

午時：開門〜正南方，休門〜西南方，生門〜正西方。

天星圖日辰吉凶：

這的確是個諸事不宜的日辰，因為天星結構中出現了極為不協調的現象，那就是由太陰星、太陽與冥王星所組成的三刑會沖。由於水星也受到了波及，因此謹言慎行成為了今天的重要趨吉避凶策略。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

金星開始會相天王星，也逐步進入土星的刑剋範疇，山雨欲來風滿樓，較為理想的對策就是反彈站在賣方。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨日台股大盤小紅震盪之後上揚，終場以上漲104點作收，盤中不但繼續創造紀錄，而量能也繼續擴增。

仔細回顧卦象透露了哪些訊息，「………卦象中的多空架構角度觀察，發覺這是個空方略勝一籌的卦象，代表的是壓力，也代表該謹慎面對投資事宜………………」。

儘管如此，回歸現實面的角度觀察，發覺市場氣勢依舊熱絡，再加上卦象中的有趣現象又出現了，那就是「空方繼續扮演與人為善的角色」………」。

【山天大畜】氣勢果然了得。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【地火明夷卦】是這一天（04/20二）台股投資求財卦象。

這一卦說的是光明受傷，文明受創，因此需要將啟蒙、教育與改變策略，對於事務的執行而言，要的是檢視後再出發。

對於投資求財而言，雖然依舊有利可圖，不過震盪恐怕會更加劇烈，只因為短線調節獲利的訊息出現在卦象中。

再從卦象中的多空架構角度觀察，發覺雖然多方氣勢不佳，不過卻依舊有機會出現上揚的調節納財機會。

就卦象而言，占得此卦的投資求財策略將會出現在調節納財上頭。

吉利方位：正南方、正東方。

吉利顏色：橄欖綠、葡萄紫。

吉利數字：9、3、4、5。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議）

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