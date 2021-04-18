一場台積跳電意外 這檔風力女超人大爆發

日前報載，台積電跳電，原因在於南科啟碁二廠新建工程因施工不慎挖斷台電地下電纜，造成台積電等10多家廠商停電或壓降，台電緊急搶修後恢復供電，專家估計這次跳電事件，台積電十四廠P7將有3萬片晶圓需報廢，影響金額約10億元。

一個小意外，凸顯出台灣能源的脆弱，在大家歡欣鼓舞台積電營收屢創新高之際，台灣得面對外部因素帶來的脆弱因果，先進製程技術，需要電力供應穩定，一旦缺電台灣高耗能高用電的科技業、鋼鐵業，甚至水泥、化工都立即造成重創；用水其實也一樣，台灣遭逢大旱，我們不禁思索氣候變遷對台灣的深遠影響而憂心忡忡。

台積電法說日前剛結束，首季EPS 5.39元寫下歷史次高，野村證券上調目標價到777元，今年台積電的EPS上看22.5元、明年26.09元，但若缺電這目標就難完成了，不是嗎？

風電風電風電，押寶那一檔呢？筆者點名「越陌生越好」，最近股價蠢蠢欲動，缺電問題下的政策，美國、大陸都在推出大計畫，台灣也是。美國總統拜登擴大美國東岸風力發電布局，加速核淮紐澤西海岸的風力發電廠計畫，這項計畫有助於創造高薪、創造就業機會，並且降低溫室氣體排放，這項大計真的是一舉數得。

就在這個時候4月15日美國能源大廠雪佛龍（Chevron）與挪威工業集團Moreld AS簽署協議，共同資助科技公司Ocergy開發離岸風電技術，成為首家跨足投資離岸風電的美國石油巨頭。這點出綠能已是不容忽視的大趨勢。

股神巴菲特重押雪佛龍，因為雪佛龍是美國第一家投資離岸風電的石油巨頭，但在歐洲，離岸風電早已受到許多歐洲石油巨頭青睞。例如荷蘭皇家殼牌公司（Royal Dutch Shell）與挪威石油公司Equinor合作在英國東北海岸建造Dogger Bank風場，這可是全球最大的離岸風電場，總發電量達2,400千瓩（MW）。根據市場研究公司FNF Research的數據顯示2026 年，全球離岸風電市場規模有望攀上 875 億美元，遠高於 2019年的361億美元。

台灣呢？台灣離岸風電第三階段區塊開發原定第一季作政策說明，但禁建紅區及航線等問題卡關，報載最快4月底或5月初有望明朗化，據初步規劃，國產化達成率更具彈性化，但至少需達60％，提高每年釋出併網容量，明年起一連三年釋出2026～2030年併網容量共7.5GW，每家開發商上限500MW加減100MW，不再出現單一最大競標廠商。

台灣要在2025達成非核家園，風電國產化，但歐盟官員日前批評我們國產化政策違反WTO規定應，我方提出英國離岸風電也有國產化政策，故台灣這次彈性機制的設計，便是對歐盟的關切釋出的善意。

風電產業中，最難的是葉片製造，要扶持的也是這一塊本土產業，所以，筆者要提醒的是舊不如新，越陌生越會飆，真的。因為大家想到的是去年EPS賺6.82元的上緯投控，但筆者想的最佳標的不是它，卻是去年一家虧損的公司，為什麼不買賺錢的公司，要買虧損的公司呢？因為筆者跟隨「市場智慧」，而非「個人看法」，因為上一篇文章提到，讓市場力量告訴我們應該把資金擺在哪裡，不要相信個人的看法，因為個人的看法不足以取代市場智慧。

筆者想的最佳女主角是，風機葉片製造商天力離岸，2021年6月就要開始生產 9.5MW的風電葉片，到了今年9月就能全產能生產了，台灣風電國產化政策定錨，其訂單排到2024年，要3年才做得完，隨著出貨的時間腳步靠近，產能放量，天力離岸的明年獲利不容小覷，該投以最關愛眼神嗎？

想當保護台灣護國神山的神力女超人，憑什麼呢？天力離岸創下兩項世界第一，是全球已量產最大MW級（9.5MW）及最長（85 公尺）的碳纖維葉片生產製造商，也是風機製造商台灣菱重維特斯（MVOW）在亞太地區唯一的離岸風機葉片廠。產能呢？天力離岸積極建置台中港新廠占地面積21公頃，4月模具已經運至台灣，首條產線即將安裝就緒，6月開始製造生產，9月時可望全產能生產，2天生產一支風機葉片，年產能相當於180片，目前訂單要到2024年才做得完。

但天力離岸2019年虧損3,837萬元，也就是說每股虧損1.53元。去年每股虧損1.67元，今年葉片才剛進入量產階段，營運恐也難轉盈，現在就見仁見智了，看好的人算是先行者，看到的是「強勢效率化市場」飆在題材、盤在營收、跌在盈餘，股價進行的三部曲，預期出貨放量，明年可望順利獲利。一場台積電跳電意外，點出保護台灣護國神山群的神力女超人。（中時新聞網 吳美觀）

（本文作者為金玉峰投顧總經理周銘聰）

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