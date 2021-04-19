陶文看台股｜4/19至4/23一週股市黃曆

《陶文看台股》：（04/19至04/23一週）【易卦、天象】趨勢操作策略

【地山謙卦】逢高調節，回檔承接，營造短線區間機會財利。

指數不斷創新紀錄，果然是一山還有一山高。【山天大畜】年卦如期上演「山比天高」的戲碼，進入「辰月」之後卦象中的多方如同加過了油一般，神氣活現。【火雷噬嗑】不是好卦，其中阻礙【火雷噬嗑】的困難需要獲得突破，而這就是上週大盤發展的卦象訊息，而大盤也在上週三的大幅震盪中獲得體驗。仔細回顧上週卦象，發覺短線調節與積極換手的策略，的確拜上了用場。

時序進入4月19日這一週。檢視這段期間的卦象不難發覺，卦象中的空方持續釋放善意，因此回檔承接的策略也不斷地被提出，而這也是4月【火天大有】卦象中所出現的多空架構樣貌。從不斷創新高，而量能也不斷攀高看來，得到特別呵護拉抬的現象再度獲得肯定。就卦象而言，接下來的這一週也依舊管用。【澤雷隨】緊接而來的5月卦象，雖然卦象中的多方依舊動作頻頻，不過可以獲得觀察的是漲勢力道明顯式微，而一種訊息開始出現，那就是「多空紛紜」。

【地山謙】是本周台股投資求財卦象。這一卦說的是謙虛，對於事務的執行而言，這是一種以退為進的卦象。不過對於投資求財而言，可就未必如此了。再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺卦象中的空方略勝一籌，而推升與拉抬的跡象雖然依舊，不過力道明顯不足，因此上半周的見好便收需要落實。就卦象而言，上下震盪的幅度依舊劇烈，而逢高調節，回檔承接的策略也繼續適用。不斷創新高紀錄的現象值得期待，不過形狀如上揚階梯的周線，卻容易出現保守型態的變化。就卦象而言，設妥區間，確實落實，營造短線區間機會財利，

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議。）

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