散戶還能抱股過年嗎？ 這兩位大師告你知

2021年以來，台股從不到1萬5千點，曾一舉突破1萬6千點，不到1個月，台股就漲了將近1成。不過，1月資本市場先盛後衰，指數大幅回檔，有人認為台股從去年3月以來的長多行情已畫上句點。到底要抱股過年，還是年後再行進場？陳奕光、儲祥生兩位專家看法雖略有不同，但長線觀點殊途同歸。

第一金投顧董事長 陳奕光：

封關前有買點 布局要呈「同心圓」

第一金投顧董事長陳奕光認為，1月下旬的回檔，僅是針對上旬大漲的修正，封關前仍有不錯的買點，「大盤翻空的時間還沒到。」

陳奕光以台股過往經驗來看，當加權指數與年線的（正負）乖離率超過30％時，很容易引發乖離率修正的回檔或反彈。「1月上旬加權指數急漲，與年線的正乖離率已超過30％，因此回檔並不意外。」再從以往數據來看，指數回檔5％至8％修正乖離率，很正常，因此，「15000點附近是不錯的進場點。」

買什麼？陳奕光提出兩個建議，一是尋找本波跌幅相對大盤較小、或整體型態仍比大盤強的強勢股。另一個建議參考是他設計的「同心圓」投資法（見圖），作為選擇標的與配置資金的標準。

圖中愈內圈代表基本面成長或展望愈明確的核心持股，可多配置資金、不輕易賣出。愈外圈，可能較具題材、但還未實際獲利，或者本益比偏高，這部分配置資金可以較少，且遇到較大回檔時須優先賣出。

那麼，台股經歷1月的修正後，農曆年後能大漲一波、再創新高嗎？陳奕光又給了否定的答案，他表示，以下幾個疑慮將影響台股上攻的力道。

首先是外資動向。原本預期外資在新的一年會轉賣為買，但從1月仍站在賣方、且台指期淨空單居高不下來看，今年外資買盤似乎並不樂觀。

其次，融資餘額至1月底已大增至近2千億元，且單日經常大起大落；加上成交量頻創新高、當沖比率大增，這些都是籌碼不穩的徵兆。

第三個疑慮是全球資金活水的重要指標：美國10年期公債殖利率。陳奕光觀察到，這個數值在1％以下已形成堅實的底部，「1％以下不容易再來。」殖利率往上，代表債券價格回跌，且收益率增加，但股市在高檔，資金就有「股轉債」的充足理由。

陳奕光進一步表示，今年初殖利率一度逼近1.2％，雖然近期回檔，但若再度站上且站穩1.2％，就要提防股市的潛在賣壓。

由於上述疑慮，陳奕光研判台股將進入萬5到萬6的區間整理，農曆年後若漲到1月高點16238點附近，建議先賣一趟。至於修正的起跌時點，研判可能落在3、4月。

至於修正的幅度，陳奕光認為不至於轉為長空，因為根據第一金投顧的預估，台股整體上市櫃公司2020年的稅後純益總金額約為2.4兆元，預估配息1.7兆元；預估今年稅後純益可望成長到2.8兆元、年增率16％，明年配息金額也將達1.95兆至2兆元。獲利成長加上龐大配息，是台股最有力的支撐。所以即使修正，「年線的支撐力道應該很強。」

陳奕光特別提醒投資人，今年最重要的就是：善設停損停利、嚴守投資紀律。不然去年以來累積的獲利若無法確保戰果，實在太可惜了。

圖／今周刊

華南投顧董事長 儲祥生：

半導體需降溫 航運先落底先反彈

除了台股，其他國際股市包括美股，日、韓股市也都在今年曾創下高點。這波行情雖然很好，但華南投顧董事長儲祥生直言，經濟基本面沒有明顯起色，支撐著股價飆升的，依然是持續了將近一年的資金行情。

儲祥生觀察，資金行情推高了股票漲幅超過基本面甚多，尤其是支撐了盤面一整年的半導體、IC設計等科技電子股，本益比更是水漲船高。以美國大型股如英特爾、微軟、超微等為例子，剛剛公布的財報表現雖然亮麗，股價卻沒有反映，儲祥生解釋：「很有可能就是因為利多發布後的籌碼調整。」

於是，近期股市的拉回修正，讓今年1月以來漲多的半導體、IC設計等產業面臨「高處不勝寒」的情況，成為首當其衝、高檔面臨修正的族群。

不過，這樣的修正，「反倒不一定是壞事。」儲祥生分析，剛好可以趁著大盤回檔的時候，先讓持有的部分獲利了結。手上還抱有這類型股票的投資人，建議在過年封關前稍微減碼。以免封關期間這11天國際盤勢大幅變動，即使在過年期間也可以稍微安心，不必提心吊膽地度過年關。

反過來說，手上持有的股票若是已大幅回檔的產業，其實就可以持續觀察。尤其是去年底回檔的產業，如12月引領盤勢的貨櫃海運業、第四季率先回檔的太陽能，其實就可以放進值得關注的名單內。簡單來說，就是追蹤「已經漲過、去年底回檔修正的產業」。

當漲多的產業進入修正，先修正的產業會止跌反彈。所以，電子股稍微回檔，傳產就是不錯的選擇。尤其是傳產基本面變動其實不大，但是在1月台股大漲時，很多傳產漲幅反倒沒有跟上指數。

從貨櫃輪產業可以看出，雖然自去年底到今年1月回檔幅度不小，不過基本面的表現仍維持高檔，在1月下旬的幾波大跌時，反而有抗跌作用。以貨櫃航運股長榮（2603）為例：股價從今年1月初的46元跌至30元左右，雖然回檔超過3成，但長榮的獲利表現還是比過去幾年好上不少，目前的股價沒有反映出基本面的成長，應有反彈空間。

不過，儲祥生還是提醒投資人注意「回檔修正的速度也相當快」，手上若持有拉回修正的傳產股票，當股價一路上漲，在前段高點之前，一定要記得停利。

儲祥生解釋，不管是台股還是未來趨勢，仍然是以科技電子股為主旋律，籌碼還是容易被半導體、IC設計等高成長產業吸引，一時之間不容易轉移至科技電子以外的產業，所以傳產即使反彈，也不會出現像去年底貨櫃航運那樣的大行情，但很有機會在跌深之後有反彈表現。

至於跌幅滿足過後，若國際股市、美股回穩，甚至回到上升趨勢，儲祥生認為下一棒就可以重新審視1月下旬回檔的半導體產業，他指出，在資金行情、科技電子產業的趨勢之下，半導體未來還是很有機會補回跌勢，甚至再創新高。

圖／今周刊

文章來源：今周刊、撰文：唐祖貽、呂玨陞

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