許家豪｜全球股債展望正向 新興市場動能尤佳

安聯投信海外投資首席許家豪

2021年全球經濟成長定調為低基期反彈的一年，今年以來，全球市場延續前一年底的多頭格局，成熟市場、新興市場都有所表現，在資金輪動的大力推升下，新興市場動能明顯增溫，尤其是新興亞洲；在板塊上，風格則側重在景氣循環、成長、科技、醫療生技及部分小型股。

亞股從去年12月強勁反彈，反映市場樂觀看待經濟數據、疫苗進展正向，市場寬鬆資金也是助力之一。以MSCI指數為例，2021年以來，包括新興亞洲、亞洲不含日本漲幅逾9％、MSCI中國及MSCI中國小型等指數的表現，相對凌厲。

回到基本面，市場持續上調美國今年經濟成長率至3.9％，內需仍是美國經濟擴張的主要驅動力來源；新興國家經濟基本面持續改善、新興市場採購經理人指數續揚；在企業獲利上，2021年全球主要股市每股獲利成長預估有望大幅成長，美國企業獲利展望於全球來看相對強勁。

在國際情勢上，美國新任總統拜登上任後，擴大財政支出與基礎建設投資支出的政策方向，成為支撐市場信心的一大來源；再者，由於新興市場對美國經濟倚賴度高，拜登政府主張多邊主義外交政策，相對前任總統川普更有利新興市場，整體寬鬆環境加力也有助於經濟持穩反彈。

從資金流向來看，儘管稍早市場出現較大波動，以致年初迄今包括南韓、台灣及東南亞等股市，仍是呈現賣超；不過最近一周，資金明顯重返新興亞洲市場，有助於支撐市場。

展望後市，大體上全球景氣前景主要受以下五大事件所牽動：首先是全球景氣復甦因冬季疫情復甦而減緩；其次是各國寬鬆政策持續加碼以確保增長；第三是新冠疫苗問世，部分國家開始接種，但目前接種進度偏慢；第四是美國民主黨贏得參院選舉，完全執政將使拜登政策可充分落實；第五是電動車、5G等科技發展大幅提升半導體需求。

策略上考量疫情疫苗發展進度正向，基本上建議股債、多元資產都要配置；其中，股票核心建議配置美國、科技、新興亞洲，衛星配置歐元區、日本、新興市場、工業、商品等景氣復甦題材；科技、生技長期基本面看好，景氣循環類股具補漲輪動機會；在債市方面，各國財政赤字擴大與景氣復甦可能推升公債利率，信用債機會優於利率債。

另一方面，受惠美國聯準會貨幣政策目標、寬鬆政策以及美國新任總統拜登多邊的外交政策等利多，有利新興市場，新興債市更是在低利率環境下，展現優勢，重新吸引市場目光，長線獲得資金持續流入。

新興市場債供需面健康，2020年新興市場主權債發行量達到歷史新高，中東與非洲發行量大增是主因，推估油價下滑造成中東國家財政壓力，不過新興市場美元公司債發行已稍有下降；從資金面來看，今年以來，新興市場債市呈現淨流入，獲資金青睞。

在新興市場債展望上，美元主權債部分，聯準會在內的全球央行將維持寬鬆貨幣政策，景氣回升及市場信心趨緩之下，過往駐足在已開發市場公債的資金將部分流向新興市場主權債。美國民主黨可望推出新一輪財政紓困案，財政壓力將拉升美國利率，短線上宜留意評價面和存續期。

美元企業債部分，新興市場景氣復甦，有利於新興市場經濟復甦，企業基本面獲得支撐，將有利於利差的收斂；站在基本面好轉與收益率的角度，相對看好高收益債略優於投資等級債券。

當地貨幣債部分，拜登勝選後，美國可望推出新一輪紓困方案，財政壓力增加恐讓美元較為弱勢，加上金融市場波動降低，短線有利新興市場貨幣表現，且受惠於景氣與財政因素；不過，考量新興市場貨幣波動大，建議比重不宜過高，且需彈性調整。

延伸閱讀

許家豪｜藍色浪潮下的投資策略

許家豪｜牽動2021的三大指標

許家豪｜美新政局下的股債策略