名師看台股》陳鈞寧：科技股先攻 非科技接棒

國際資金2020年第四季終於回頭回補台股，外資研究機構打鐵趁熱，紛紛提出2021年樂觀展望，里昂證券台灣區研究部主管陳鈞寧最為積極，看好台股高點將挑戰16,800點，擬定台股2021年將由「科技類股先發動進攻、非科技股接棒穿插演出」投資主軸。

儘管台股位階居於歷史高點附近，市場不時有居高思危聲音浮現，陳鈞寧對台股前景依舊看好，賦予2021年高點16,800點預期。

他指出，因新冠肺炎疫情影響，許多零組件短缺、市場需求未獲滿足，加上2020年上半年基期低，都會使2021年上半年企業獲利成長更顯強勁；隨5G、雲端、人工智慧物聯網（AIoT）、電動車等持續增添半導體成長動能，也不能忘了智慧機需求回溫，以及在家工作趨勢都可能持續支撐硬體裝置市場成長。

陳鈞寧進一步剖析支撐台股向上的幾大關鍵力道：首先，新冠肺炎對台灣的企業獲利影響，目前看起來頗有「是福不是禍」意味，特別是對科技需求優於預期，電子股的獲利表現更突出，讓台股獲得基本支撐力道。

科技類股過去一年來，大舉吸走市場注意力與資金，尤其半導體族群挾需求大爆發，以及供應遠遠不足支應需求等趨勢，更是電子產業中的佼佼者。半導體相關題材至2021年仍不會退燒，惟里昂提醒，還是要時常留心評價面是否過熱。

新冠肺炎帶起的PC需求或許在2021年會稍微退燒，然陳鈞寧認為，在家工作趨勢已然成為新常態，支撐PC出貨的基礎需求量，也推升供應鏈的獲利表現。智慧型手機方面，蘋果iPhone需求依然相當堅實，遞延的買氣也可望在2021年上半年歸隊，加上華為科技產品或許有機會恢復出貨，5G服務與出貨滲透率拉升，對整個智慧機產業鏈都將有更大幫助。

其次，台股半導體族群占整體權重已從2019年的32％，晉升至當前的四成，由於半導體產業獲利能見度比下游電子更好，里昂看好半導體將帶領整個台股，成為指數重新評價（rerate）的驅動引擎。

值得留意的是，新冠肺炎疫情未消退，持續傷害全球經濟，所幸，無論是各國政府或私人企業，在過去一段時間以來都已建立應對經驗，將傷害值降到最低；進一步考量2020年上半年基期偏低，2021年上半年企業基本面的風險應在可控範圍。

非科技產業部分，在受疫情影響嚴重的區域，消費力復甦情況將是非科技產業能否回溫的最關鍵因素，陳鈞寧認為，紡織、製鞋相關領域有機會脫穎而出，自行車族群短期內則仍受零組件短缺干擾。

另外，個別題材如電動車、先進駕駛輔助系統（ADAS）、綠色能源、風力發電等都是長線趨勢，將持續推升產業中的指標股表現，尤其只要評價相對合理時，都是重新介入的好時機。

基於上述對台股科技股、非電子類股的觀察，陳鈞寧歸納，台股2021年仍將由電子指標股打頭陣，尤其上半年資金可能持續向電子股傾斜，台積電、聯發科長線展望依然正向，廣達則可望享有PC需求支撐，另從供需不平衡觀點來看，日月光投控也是值得長線投資的標的。

非科技領域投資上，陳鈞寧強調現在更重選擇性，其中，看好寶雅2020年新增店數將超過20家，市場並沒有完全反映店鋪數增加的利多，加上寶雅品牌形象大幅提升，將寶雅列為非科技股投資首選；電動車領域則青睞智伸科、紡織領域較看好聚陽。

此外，先前完成簽署的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），台灣雖不在其中，令市場頗有擔憂。但陳鈞寧認為，台灣出口至大部分東協國家均免徵關稅，RCEP的影響其實是心理層面大於實質層面。