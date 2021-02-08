名師看台股》鍾國忠：Q2達高峰 下半年震盪加劇

展望2021年，5G、AIoT等新興科技持續推進，有利台灣電子業產業發展，且隨疫苗陸續在各國施打（尤其是歐美國家），2021年下半年起主要國家有機會逐漸解除航空、旅遊的嚴格管制，進而有利全球經濟持續復甦、支持台灣出口和經濟表現，預估2021年台灣經濟成長率可達3.4％。

需留意的是，央行近期加大打擊房市力道，總裁楊金龍甚至直言「的確觀察到囤房現象，希望可藉此讓建商盡速清理餘屋」，但由於本次打房主要是打擊「投機炒作」，對於實質需求的首購和換屋影響應有限，後續來看，目前偏熱的房市可能略轉為冷卻，但仍不至於立即陷入空頭。

2020年全球大多數國家的經濟受到疫情影響而陷入萎縮，但台灣經濟卻能因疫情防控較佳，加上政府推出包含振興券、航空／觀光旅遊／零售業補助等刺激措施而得以保持穩定，同時，在5G、AIoT、遠距商機等新興科技需求帶動下，2020年台灣資通訊、電子零組件產業的外銷訂單和出口表現相當亮眼，亦是支持台灣經濟的重要支柱。

回顧2020年股市，從疫情發生使得歐美封城政策祭出後，指數一度重挫至相對低點8,523點附近，市場投資氛圍呈現悲觀，但是隨著各國央行無限期印鈔救市，以及台灣國安基金進場護盤下，指數在疫情不確定因素下，依舊從低點一路攀升至下半年，屢屢創下新高表現。

展望2021年股市，疫情依舊未見明朗化，因此寬鬆政策將延續、美國刺激法案通過可能性高，政策面上處於有利股市的發展，然而疫苗如火如荼的發展中，後續狀況市場密切關係，引頸期盼能夠在2021年使得疫情開始受到控制，如能預期受到控制，也將激勵股市更加活絡，加上經濟成長率的預估，有望在第二季達到2021年成長高峰，指數有機會在上半年達至高峰。

由於預估上半年狀況逐漸趨於正向發展，下半年需要關注在疫情受到控制後，Fed及各國央行是否將寬鬆政策逐漸轉為緊縮，使得市場熱錢開始消退，因此下半年指數開始震盪加劇，至年底耶誕節交投清淡下，資金收斂將使指數有修正可能。

電子類股方面，隨疫情驅使宅經濟風潮，帶動筆電與平板電腦需求，加以5G手機滲透率提升，其中光是5G電源管理晶片平均用量即較4G增加二至三倍，上述因子均促使以八吋晶圓代工廠作為生產主力的驅動IC、影像感測氣、功率元件與指紋辨識晶片等供給更顯吃緊，而八吋產能未擴產亦更推升供不應求的現象，此不僅驅使代工價格調升，IC設計廠商亦多能進行轉嫁，有助毛利率持穩高檔。

至於被動元件族群亦因5G手機用量攀升，以及電動車與ADAS搭載率上升，加以伺服器、HPC、IOT與AI趨勢向上，使得市場供不應求，包括LTCC已出現漲價聲浪、電阻稼動率可望持續攀升，molding choke亦已有公司反映產能滿載，反映被動元件市況轉佳。

隨快速處理巨量資料需求出現，高效能運算（HPC）應運而生，為求晶片間傳輸效率更快速，台積電已提供先進封裝技術，其中CoWoS（Chip-on-Wafer-on-Substrate）技術可使HPC晶片獲得更大記憶體頻寬以加速運算效率，相關高頻ABF載板族群、IC設計服務將可望受惠。

非電子類股方面，看好2021年航商整體表現。政策嘉惠方面，政府目標2025年再生能源裝置量提高至27GW，占發電比重20％，看好上緯投控、世紀鋼等風電類股獲利表現。

此外，拜登表示，未來十年將投資1.3兆美元基礎建設，亦將帶動基本金屬鐵礦砂、銅、鋅價需求持續熱絡，2021年原物料行情可期。