名師看台股》廖繼弘：外資回補 資金派對續熱

台股2020年因新冠肺炎疫情衝擊，指數由萬二高點反轉向下，一路急挫至8,523低點，但隨即跟隨美科技指數呈現V型強勁反彈，雖然外資在2020年前10月大幅賣超調節台股，但在中美貿易戰升高下，台商資金明顯回流，內資買氣轉強，電子股業績受惠於轉單、5G手機推出及疫情加快數位轉型成長，台積電領軍攻堅，指數突破年初12,197高點及1980年的12,682高點。

台股在12,144點至13,031點間震盪3個月後，因美國大選底定由拜登當選，中美貿易戰及科技戰可望緩和，加上疫苗相繼研發成功問世，將減緩目前歐美爆發的二次疫情，有利經濟復甦好轉，美股四大指數陸續再創新高，科技指數表現更是強勢，台積電ADR不斷創新高價下，帶領台股突破萬三、萬四及萬五關卡，並克服萬六關卡。

展望2021年經濟情勢，在疫苖上市速度加快，疫情可望緩和，紓困及振興經濟計畫推動後，經濟可望復甦好轉，美國聯準會上修明後兩年經濟成長率預估值至4.2％、3.2％，認為未來三年，中長期失業率和通貨膨脹率都會持續改善。多數預測機構預測台灣2021年經濟成長率達4％上下；台股企業獲利預估成長10％至15％，樂觀上看15％至20％，經濟基本面將明顯好轉，可望持續支撐股市表現。

在資金情勢方面，預估全球主要央行至少維持寬鬆貨幣政策至上半年。新台幣匯率此波由2019年8月的31.72一路升值逼近28，2021年第一季可能升破28，外銀預估明年底將升值至27.5，資金仍將流入台灣，加上股市新開戶數不斷，市場融資餘額增加，內資人氣不斷升溫，外資2021年可望回補台股，延續資金行情。

台股股價淨值比已達金融海嘯時的2.25倍水平，來到10多年來高點，評價相對偏高，不過資金行情往往超漲，如2000年網路泡沫時則高達3倍左右，台股仍有向上空間；目前市場看法轉趨樂觀，從萬五→萬六→萬七，現在還提高至萬九或二萬點，如以月K線型態來看，萬點經歷很久才有效突破，萬點至3,411點和3,955點兩低點，形成一長期大W底型態，依型態上漲滿足點推估為16,045點至16,589點間，指數可突破萬六，有更高目標可期，暫看8,523低點上漲一倍，約17,046高點，如全球景氣強勁復甦，企業獲利明顯成長，全球央行未轉為緊縮收錢，指數應有更高點可期。

預估台股2021年指數在14,000點至17,000點間震盪，低檔上升年線至2020年12月14,427點高點具支撐，上檔16,600點至萬七間具較大壓力，但如疫苖上市有效減緩疫情，全球及美經濟明顯復甦，就要提防的利空是聯準會收錢，過去美國量化寬鬆（QE）2013年9月開始退場時引發市場恐慌及股市大跌，此外，如台股上漲和年線正乖離率達29％以上（過去10,256高點及10,393高點和年線正乖離率約達29％），及12月RSI上升至80附近，依歷史經驗，通常大盤再漲有限，要提防漲多拉回修正。

台股2021年將延續多頭行情，預估第一季可見第一高點，壓力約在16,200點至16,500點，由於指數和年線正乖離率已大，月指標過熱，如急漲過萬六以上，提防漲多拉回，第二季至第三季整理，第三季開始轉強，第四季見年度高點，建議逢回選股作多，第一季高點減量經營。

選股方面，電子股仍是主流，可留意半導體、5G相關、伺服器及資料中心相關、電動車（車用電子）及矽晶圓等電子股，傳產龍由於基期較低，2021年應可補漲，另外，可留意疫苖上市受惠股（如航空、觀光及餐飲、運動相關等）及綠能相關個股，貨櫃航運股如修正後轉強，有機會再帶動塑化等原物料股輪漲。