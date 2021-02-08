名師看台股》李秀利：經濟基本面加持 多頭再攻

兆豐投顧董事長李秀利看好2021年股市行情，她表示，展望2021年，台股可望在總體經濟面加持下，配合企業獲利成長等多重利多，以及籌碼面在外資空翻多的刺激下，繼續挑戰歷史新高位置，只要大盤站上萬五後資金行情仍未退燒，15,500～17,000點將不再是夢，且上半年衝高的機率將優於下半年。

李秀利說，台灣總經方面，根據主計總處預估國內生產毛額（GDP）將自2020年2.54％成長至2021年3.83％；經濟學人看法更為樂觀，給予台灣2020年GDP的估值達2.4％，不但優於其他主要國家，更罕見超越大陸，同時全球2020年貿易值因疫情出現衰退，台灣卻受惠宅經濟帶動筆電及電子周邊需求成長，出口值逆勢增長5％，2021年GDP成長更上看4.24％，加上基期偏低緣故，預期2021年上半年呈逐季增長架構，全年數據十分接近美國聯準會（Fed）預估的2021年美國GDP增長值4.2％。

李秀利強調，基於全球資金寬鬆有利股市的多頭行情，台股2021年多頭行情持續看旺，四個季度中又以第二季最值得留意，除Fed對寬鬆及利率的談話外，其次則是上市櫃公司的股利發放。

若股利發放偏於保守，須留意下半年的看法是否轉趨保守。一般在低利率的情況下，股利發放對獲利企業大多呈現賺多配多，吸引資金由債轉股，若股息殖利率普遍不如預期，恐進一步牽動未來資金動向。初步來看，會影響股利政策的保守因子除對未來企業獲利成長的看法外，擔憂疫苗施打後難以恢復疫情前的經濟狀況，也是干擾股市的負面因子。

此外，首季操作除期待元月行情的內外資買超外，宜留意2月農曆長假前的結帳賣壓是否衝擊封關行情。若新春假期間美股維持牛市姿態，則台股開紅盤仍有補漲行情可期，至於以往關注的元宵或清明等節氣變盤說，應留意期間台股法人籌碼動向，主要族群包括漲價概念股及2,020封關前拉升的金融與證券股。

此外，兆豐投顧看好2021年的族群中，漲價概念股在電子部分主要有記憶體、面板、被動元件、晶圓代工及封測等，特別是下半年飆漲的比特幣相關的挖礦題材，以及蘋果新手機、手錶、平板及筆電供應鏈；傳產的漲價族群則有航運、鋼鐵、塑化、造紙、大宗物資等，尤其是航運及航空，在疫情下卻有逆勢的漲價題材，顯示台灣站在全球供需的關鍵位置，也不難看出主計總處樂觀看待國內2021年經濟成長，主要拉升動能便在民間投資與消費。

另外，在營運方面，電子產業2021年市場潛力依舊值得期待，但新台幣的強升造成的匯損卻是不可忽視的隱憂，投資人應注意企業避險成效及台商競爭對手國貨幣是否同步升值，都是評估新台幣升值會不會造成企業獲利的負面利空。

追蹤台股上市櫃公司每季獲利也是一項重要功課，2020年第三季結算交出7,745億元，累計前三季獲利高達1.86兆元，若第四季與第三季持平，則全年可望突破2.5兆元，以此估算，2021年繼續成長10～20％，全年企業獲利可望上看3兆元。獲利的增長意謂淨值的提升，以2000年大盤的股價淨值比三倍預測，指數將上看萬六大關。

2020年強勢股以族群為主，半導體族群含括晶圓製造、封測、IC設計等皆齊步走強，2021年是否轉向以個股值得留意，一旦強勢產業的族群性並不顯著，追蹤大盤技術面是否出現帶量長黑、連續跳空破底或巨量上影線等反轉訊號。選股方面，電子族群除半導體護國群山外，漲價概念股追蹤報價更甚評價，5G與電動自駕車仍為長線題材；非電族群則以金融資產、鋼鐵等原物料、航運、綠電產業、資金回流受惠族群為主。