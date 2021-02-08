名師看台股》朱晏民：雙引擎 電子續強、傳產上來

金鼠年凱基投顧董事長朱晏民精準預期電子股、半導體股族群方多頭行情走勢，展望金牛年，朱晏民認為，將是「電子續強、傳產上來」的雙引擎行情，預估指數最低萬三將落在第二、三季，高點上看萬六的16,200點，屬於類似「U型」的漲勢。由於凱基投顧持續看好2021年企業獲利將上調，因而，已率先調高台積電目標價至800元，一口氣調升了200元，因而，指數高點將伺機調升，可能上看萬七到萬八。

凱基投顧發表2021年台股展望，「數位經濟」與「經濟重啟」將支撐台股延續長多格局為標題。凱基表示，疫情造成全球經濟呈K型復甦，受惠疫情的電商、遠距、雲端等新經濟類股的基本面大幅超過疫情前水準，但受害股旅遊、航空、餐飲等舊經濟類股營運仍在谷底盤旋，因而造就過去一年，市場資金瘋狂追逐科技股的現象。

朱晏民說，2020年台股電子股受專於新冠疫情影響，數位經濟提早來臨，以美國零售市場來說，市場估計，電商交易滲透率可望從原預估的12％提升至14.5％，包括像亞馬遜也在建構資料中心（Data Center），預期電商市場在2021年仍會持續成長。

再來是居家商機，朱晏民分析，以筆電（NB）來說，過去幾年NB成長趨緩，原預估2021年會小幅衰退2.7％，但因疫情帶來商機，如今估計可能會成長16％，一來一回相差近19％，相當大，市場擔心2021年情況，但現在預估還是會成長，有約2％的成長幅度。

朱晏民指出，電子業2020年商機引爆，估計全年獲利成長35％，而數位經濟營運2021年仍有20％以上的成長，仍是高度成長的產業之一；而受惠2021年下半年疫苗可能陸續大量接種下，將有助全球經濟活動重啟，進而支撐銀行放款動能的改善，以及煉油、成衣原料、汽車等需求的實質回溫，預估周期性傳產股，2021年將迎來55％的獲利增長，擺脫2020年衰退三成的窘境。

在上市櫃企業獲利動能強勁的支撐下，朱晏民說，預期2021年電子續強，而傳產也會上來，呈現「雙引擎」的成長態勢。他進一步分析，2,020第一季是營運獲利最谷底，第二季之後開始往上，以歷史經驗來看，當景氣循環上升約有6～12個季度。

朱晏民表示，以當年3G轉4G時，就出現12季度上升，目前也適逢4G轉5G，預期景氣上升循環也有機會往上緣12個季度靠，另外，2021年有手機、電動車及伺服器等產業接棒向上成長，都讓獲利循環可以較長，這對股市都是支撐效果，即使以平均八個季度來算，都可到2020年上半年，如此算下來，台股多頭行情可走二至三年。

上市櫃公司2020年在大型電子股獲利成長帶動下，有亮眼表現，2021年獲利將持續成長，朱晏民估計，2021年企業獲利成長上看二成。

他指出，2021年成長的動能，將包括大陸5G基地台將於農曆年前重啟標案，屆時將帶來相關商機，另在蘋果iPhone手機也是主要成長動能，依過去第一季是淡季，但2021年將呈現淡季不淡，手機銷售上看6,000萬支，年增三成以上，全年銷售可能達到2.3～2.5億支。

另一方面，外資於2020年賣超6,000多億元，台股多頭行情由內資買盤推升，依過去歷史經驗，外資從沒有連續二年賣超，2021年國際資金往新興市場跑的可能性高。

展望2021年，凱基投顧看好11項產業趨勢：半導體、先進封裝、筆電／電競、光通訊、散熱、衛星寬頻、電動車、電商及紡織、自動化工業、塑化及金融業。