名師看台股》陳奕光：復甦呈NIKE 行情走PUMA

展望2021年，輝瑞及莫德納疫苗已陸續獲得美國食品藥物管理署（FDA）許可，預期2021年將大規模接種，降低封城的風險，並幫助服務業景氣回升，然而，受疫情影響最深的產業如旅宿、觀光業等，不可能在短時間內，回到原本的營運規模，就業需要長時間才能回到疫情前的水平，寬鬆的貨幣及財政環境仍無收手的空間。

以12月美國聯準會FOMC會議為例，聯準會仍承諾多年的大幅寬鬆政策，並且表示，在經濟明確回到正軌之前，暫時不需要擔心股市估值或債務過高的問題，顯示寬鬆政策仍將是2021年的投資主軸。

另一方面，美國總統拜登就職，隨即連簽17項行政命令逆轉川普政策，包含停止退出世界衛生組織（WHO）程序、重返巴黎氣候協定等。此外，白宮準新任財政部長葉倫堅持要擴大財政刺激規模，她認為，疫情後將會是K型復甦，富裕階級會急劇反彈，然而弱勢群體進一步陷入財務困境，美國必須做大事，才有辦法振奮經濟。預估中美關係的貿易摩擦將明顯和緩，2021年經濟將呈NIKE般緩步復甦。

景氣面來看，根據國內主計總處和央行兩大專業機構對2021年成長率預測，分別為3.83％和3.68％，較2020年各大專業機構平均預測2.04％明顯成長，此外，研究部也統計2000年以來景氣對策燈號綠燈擴張期間台股平均漲幅達6.03％，若以過去景氣擴張最高漲幅19.35％，指數高點約15,500點。

資金面部分，央行利率已連三凍，重貼現率仍在1.125％的歷史新低，根據主計總處最新預測，2020年和2021年超額儲蓄將分別攀升至3.05兆和3.01兆，超額儲蓄率則分別為15.02％和14.39％，國內資金相當充沛。

籌碼面部分，2020年以來外資賣超台股近6,000億元，創下史上新高，過去外資從未出現連續二年大幅賣超台股現象，2021年外資有機會回補台股。

研究部預估2020年台股整體獲利為2.41兆元，較2019年成長21.6％，2021年台股整體獲利為2.64兆，年增9.6％，若以2020年現金股息配發率70％預估，則現金股息可達1.84兆元。

截至1月20日，台積電市值已突破16.7兆元，對應台股市值47.95兆元，台積電占台股市值為34.97％，台股指數扣除台積電約10,250點。近十年來盤中平均最高漲1,248點，平均最高漲幅達13.4％；盤中平均最高跌1,101點，平均最高跌幅達11.1％。

若以去年收盤14,732點來看，預估2021年高點約16,706點，低點約13,096點，研究部預估全年高低點區間約13,000～16,700點間，高點將於第二季，低點於第四季，行情呈先上後下的PUMA行情。

在台股選股策略部分，首先，美國新任總統拜登對中國大陸的抵制，將由單挑轉變為揪團，去中化的趨勢不會改變，而台灣半導體產業亦將持續受惠去中化紅利，尤其是IC設計與製造。

其次是漲價族群，不論是電子或傳產，目前供需狀況吃緊，市場頻頻傳出漲價，電子方面，包括晶圓代工、矽晶圓、封裝測試、驅動IC、MCU、MOSFET、二極體、電源管理IC、記憶體、被動元件、TFT，漲價現象幾乎是全境擴散，「3D＋1P＋1F」，即DRAM、LCD、LED、被動元件、晶圓代工，是法人關注重點。

傳產方面，在需求回溫＋成本推動下，鋼價依舊看俏；大陸自2021年起，全面禁止外國廢紙進口，工業用紙龍頭玖龍紙業率先漲價50～100元人民幣；海運運價維持高檔，此外，散裝航運有望受惠原物料需求而翻揚。另電動車產業趨勢非常明確，大陸十四五規劃亦將全力推動。