名師看台股》蕭乾祥：留意三險 聚焦5G、電動車

2020年台股指數上漲逾二成，富邦投顧董事長蕭乾祥表示，2021年IMF估2021年全球GDP5.2％，行政院國發會預估台灣2021年GDP目標為3.8％到4.2％，創九年新高，也代表台股基本面將持續向上，預測2021年台股挑戰16,500點，看好明星產業為5G及電動車，受惠的類股為半導體及被動元件。

經歷2020年COVID-19疫情對全球經濟的重大衝擊，2021年雖然仍有疫情侵擾，但遠距及數位經濟持續發展、資金面依舊充沛及多支新冠肺炎疫苗陸續上市施打的三大利多因素，全球景氣可望自今年萎縮超過三兆美元的谷底彈升，根據IMF預估2021年全球GDP將成長5.2％，名目GDP會達到91兆美元的歷史新高水準。蕭乾祥分析，再進一步往前看，IMF樂觀預估2022年在全球逐漸恢復正常生活後，經濟成長率將持續有4.2％的好表現。

就地區別來看，蕭乾祥認為，2021年全球經濟成長動能將以疫情管控較佳的新興亞洲地區如大陸、韓國、東協與台灣表現最佳。尤其是台灣，2020年經濟成長率仍維持2.5％以上，展望2021年行政院國發會預估經濟成長率區間目標為3.8％到4.2％，創九年新高，是台股基本面持續向上的助力。

另外從資金面的角度來看，2021年全球主要經濟體央行預期仍將維持寬鬆貨幣的政策基調不會改變，因此市場仍處於資金寬鬆的環境。

蕭乾祥指出，由於先前的央行大規模聯手QE壓低公債殖利率至接近零息甚至負利率的低檔，在2021年景氣復甦的趨勢已經確立，經濟基本面將回到成長的趨勢正軌，而債券殖利率獲利空間又相對有限的情況下，市場資金預期將持續由債轉股。而經濟成長動能表現最佳的新興亞洲市場，在弱勢美元的趨勢下將成為國際資金的最佳標的。

綜合經濟面、資金面及產業面的發展，蕭乾祥認為，台股2021年延續多頭氣勢，將挑戰15,000點關卡，類股投資部分，面對中美兩大強權競逐科技主導權的環境下，台灣以半導體為首的電子科技產業有機會在中美分流中獲益。

從產業面發展的趨勢來看，蕭乾祥表示，2020年新冠疫情促使企業增加視訊會議及員工居家上班的比重，加速數位科技及5G無線通訊商機的發展，也帶動相關電商、NB、平板、網路通訊及影像傳輸等遠距商機。2021年中美對抗的世界局勢不會改變，在中美各自較勁，加速發展5G等新興科技的政策方向下，有利科技產業持續進步成長。

蕭乾祥看好2021年另一個重要的產業趨勢是電動車。他分析，2020年電動車龍頭特斯拉漲幅最高達到七倍，市值大幅超越全球前五大車廠，代表著電動車將成為車市主流。電動車的發展商機已不在侷限於特斯拉供應鏈。

因此，富邦投顧研究團隊特別看好5G與電動車產業的台股供應鏈的表現。包括5G帶動的高速傳輸與高速運算商機，都將持續推升半導體產業IC設計、晶圓代工的營運動能。另外，2021年電動車的成長態勢會更加明確，整體電動車產業相關供應鏈將是二重點潛力族群。

在股市頻創新高之際，蕭乾祥也要提醒投資人，台股2021年仍有下列可能風險須留意，第一是台股現階段已累積相當漲幅，年線乖離率達二成，中期技術性修正的風險仍在。

第二是在景氣復甦的環境下，下半年須關注美國聯準會寬鬆貨幣政策是否調整，可觀察美國十年期公債殖利率是否突破1.2％做為市場指標。第三是疫情，由於近期病毒開始變異，是否影響疫苗對疫情的控制成效，也會影響市場的信心。