名師看台股》蔡明彥：Q4挑戰16,800點新高

全球熱錢氾濫，資金行情預期仍是台股往上推升的主基調，並且全球景氣可望擺脫疫情干擾，緩步呈現谷底向上態勢，在經濟展望轉佳的情況下，研判2021年最大漲幅預期不會低於2020年，上半年有望維持在15,000點附近呈現高檔震盪換手，下半年逐季走高，資金行情增溫，第四季指數可望再創新高挑戰16,800點。

2020年初新冠肺炎爆發，持續擴散至全世界，為防制疫情，各種封鎖措施相應而出，嚴重拖累經濟表現。所幸到了2020年底，新冠肺炎疫苗紛紛傳出好消息，臨床試驗超過90％有效率，在陸續取得英美主要國家緊急授權且開始施打後，未來疫情可望逐漸受控，加上低基期效應，整體預期2021年全球經濟將否極泰來，IMF預估2021年全球經濟成長率將由2020年的-4.4％大幅上揚至5.2％。

在資金方面，為協助經濟復甦，預期主要國家央行仍將維持較為寬鬆的貨幣政策，雖然Fed降息已經到歷史低點0％，但仍每月挹注短期融通資金，並持續購買企業債，同時，歐洲央行維持負利率與持續展開QE，而多數新興市場國家預期仍將繼續降息來提振經濟，均將有利於全球經濟與金融市場表現。

全球實施超低利率，導致投資資金浮濫，以2020年來看，幾乎各國金融市場都受惠資金行情，其中以股市成長潛力最大，資金行情導致本益比（PE）、股價淨值比（PB）等評價方法都失效，也進而造就不少飆股。

另外，台灣科技業在各領域陸續攻占世界前三，台積電、聯發科等穩健成長，世界級科技企業增加，公司治理日益成熟，股價表現國際化市值成長。

對於台灣電子產業展望，由於2020年全球受到新冠肺炎疫情影響，高科技供應鏈、供需淡旺季，甚至生活型態都被打亂，而新冠肺炎疫苗施打進度短期間仍「遠水救不了近火」，預期2021年第一季台灣高科技產業仍受到疫情與傳統淡季影響，營運動能相對較弱。

不過，2021年第一季預料也將是當年度營運的最低點，後續成長動能將逐季向上，尤其在下半年會有較大的成長幅度。在產業趨勢部分，即便2021年上半疫情影響仍在，但是5G環境建置仍將持續進行，並可望見到加速作用。

從2020年5G基礎建設與環境推展速度來看，以中國大陸最為積極，預估2021年因疫情逐漸減緩，全球其他地區將加速5G環境的建置，對台灣高科技產業的貢獻除了各項零組件外，預料下半年更會擴展到5G終端產品。

另外，後疫情商機不可忽視，包括NB及IT周邊需求持續存在，異地工作與備援的需求，已完全改變消費者的生活及使用習慣，加速資料中心與雲端應用需求。

而2021年高科技也有部分新商品新應用即將成熟，像是新世代的Mini LED、低軌道（LEO）衛星等，將迎來正式的商業需求，有利相關概念股成吸金焦點。

傳產部分，因新冠病毒影響，使得2020年許多產業面臨低潮轉型階段，展望2021年上半年，受益於低基期效應、疫苗持續量產及施打情況下，可望有效提振企業生產及消費復甦力道。

建議關注焦點為疫苗及防疫醫材需求將持續帶動生技股表現，以及疫情過後，航空客貨運量將報復性反彈；貨櫃類股因需求大幅成長，2021年獲利可望維持高檔；汽車產業受惠歐美汽車銷量回升、電動車成長趨勢將加速，營運動能回升。

另外，室內健身活動將回歸正常，有利運動休閒產業表現；而信用循環正向，資金流動性充足，預期將使得金融族群營運回復成長，最後，低利率降低購屋成本，自住需求支撐房市買氣。