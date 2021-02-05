陶文看台股｜抱股過年成數宜降低

《陶文看台股》：周五（02/05）【易卦、天象】趨勢操作策略

【山水蒙卦】見好便收，抱股過年成數宜降低。

陶文老師日辰開運小叮嚀：

根據《農民曆》記載，正值「月破日」的今天，雖然諸事不宜，不過既然是「破日」，那麼對於除舊佈新的破除，卻具有極大的意義。

這一天是送神日，送神要早，拜拜送神請記得甜點糖果愈多愈好，愈甜愈理想。

家中沒有拜拜的讀者們，也請前往廟宇拜拜，感謝太歲，並且恭送太歲回天庭述職。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜正西方，休門〜西北方，生門〜正北方。

巳時：開門〜正東方，休門〜東南方，生門〜正南方。

午時：開門〜西北方，休門〜正北方，生門〜東北方。

天星圖日辰吉凶：

土星、天王星與太陰星形成三刑會沖天象的今天，諸事不宜的闡釋是貼切的。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

金星逐步會相土星，因此陷入了「三刑會沖」的負面泥淖中。對於投資求財而言，這也將會是個不吉利的日辰，這一天的重要趨吉避凶策略將會是逢高調節，降低抱股過年成數。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨日台股以低盤開出，盤中雖然力爭上游一度回到平盤之上，不過最後還是不敵賣壓以下跌65點作收。

【風水渙】的卦象訊息一一出現了，那就是「………就從卦象中的多空架構角度觀察，發覺多方氣勢又回神了，在盤勢走軟的次日占得此卦，應該是樂觀的。因此也容易看到支撐的力量………」。以及「………不過從卦象中主事的是空方元素看來，市場上的保守氣息是不容易剪滅的。 雖然氣勢並不強大，不過再加上現實面的長假效應，短線逢高調節的策略依舊不會變化………」。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【山水蒙】是這一天（02/05五）庚子年台股封關日投資求財卦象。

這一卦說的是清新，也在訴說蒙蔽的特質，對於事務的執行而言，代表的是停下腳步換個策略繼續前進。

對於投資求財而言，代表的則是看不清楚方向與後市趨勢的時候，較為理想的策略將會是見好便收。

再從卦象中的多空架構角度觀察，發覺卦象中的多方氣盛並且站在主導的位置上，再加上空方再度釋放善意，按理說這應該是個有利可圖的卦象。不過可惜的是，由於多方雖然氣盛卻因為陣腳不穩，因此即便依舊存在著拉來盤勢封關的能量，如何逢高調節降低抱股過年的成數，成為了今日值得仔細思考與執行的課題。

吉利方位：正北方、正西方。

吉利顏色：藍色、白色。

吉利數字：1、6、7、0

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議）

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