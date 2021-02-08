名師看台股》黎方國：BV行情啟動 台股看萬六

統一投顧董事長黎方國表示，回顧2020年台股走勢，一如2019年底統一投顧所預測，是一個「禍福相倚、劇烈震盪」格局。年初受到新冠肺炎疫情爆發影響，加權指數一度向下跌破萬點至8,523點的最低點，隨後在全球政府紓困及央行救市政策加持下，指數V型反轉一路上攻，向上越過歷史高點，到年底以14,732點完美封關。

整個2020年台股指數全年上漲2,735點，漲幅22.8％，高低點相差6,237點，表現非常戲劇化。統一投顧在2020年5月領先市場喊出「LV行情」，看好疫情之後的股市表現。所謂的「LV行情」，意即看好全球股市在全球政府紓困及央行政策救市，搭配充沛的資金動能（Liquidity）加持，股市即使會受到疫情干擾而劇烈波動（Volatility），但都無損於行情的強勁上攻。

展望2021年，由於美國總統拜登（Biden）的勝選，加上疫苗（Vaccine）進展快速，「BV（Biden＋Vaccine）」行情成型。搭配全球資金持續氾濫，且美國紓困案順利簽署通過，以及英國順利脫歐，將推動全球股市持續向上。

統一投顧認為，拜登就職後，可望化解過去二年來川普對股市投資氛圍的嚴重干擾，尤其是中美貿易戰，拜登的勝選將使得困擾金融市場的貿易戰轉為有序可控，全球政經情勢的可預測性及能見度提高，市場不確定因素降低。此外，疫苗進展快速，全球逐步進行施打，飽受疫情困擾的生活可望逐步恢復正常，產業利多持續，市場對經濟前景樂觀氣氛加強，資本市場多頭持續掌控盤勢，「BV行情」可期。

目前高盛預估，2021年第一季美國經濟成長率（GDP）增速預測由3％調升至5％，並將2021年全年GDP增速由5.3％上調至5.8％，全球景氣將持續復甦。

而台灣2021年GDP上看4.0％，較2020年的2.0％為佳。從過去台股的實證經驗，只要當年的經濟成長率高過去年，當年的股市指數都會創下新高。統一投顧依照整體台股上市櫃公司獲利的成長預估模型及趨勢分析，預估加權指數2021年上看16,500點，低點約為13,000點。

針對整體上市櫃公司獲利成長趨勢，第一季表現最強，之後成長力度逐季轉溫，到第四季重新復甦，因此，推估2021年台股走勢將會呈現「二個高點」的格局；上、下半年指數都有高點可期，縱有技術性修正，幅度也不大、反彈也快速。搭配5、6月股東會、融券回補，加上第二季GDP看佳來推估，第一季末或4月初將可見到第一次高點。

而第四季產業常有新應用、新需求的推出，股市行情同樣易漲難跌，預期下半年的高點可能出現在11～12月間；而2021年台股的低點預估會出現在第三季。

在類股表現上，黎方國認為，傳產族群因基期低、落底翻揚，而電子族群則是好上加好，傳產將擺脫2020年的頹勢，在2021年將成為台股獲利成長的主軸，而電子族群則依然是主流，特別是半導體供不應求，更是重中之重。

在傳產族群選股方面，隨2021年疫情干擾下降，全球經濟解封，汽車、自行車、房市相關、運動用品與服飾需求增長，油價回穩緩步走揚，塑化報價利差改善，終端塑膠製品需求回升等，預期2021年傳產族群獲利將年增34.3％。且原物料報價改善，從2020年第四季至2021年首季多數傳產次族群的獲利年增將暴衝，最強以塑膠、橡膠、鋼鐵等原物料族群為主，搭配航運－貨櫃與散裝及汽車族群等。

電子族群方面因需求暢旺，漲價族群如面板、記憶體相關、IC設計Driver及網通、IC封測、晶圓代工等，值得留意。