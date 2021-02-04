黃勇文｜台股高檔震盪將漂亮封關迎辛丑年

近期受到美股彈升，加上農曆新年即將到來。觀察之前隨美股出現高檔修正表現，儘管各國疫情持續擴散，全球股市受到資金潮影響下，整體仍屬於健康輪動，指數上檔仍以16,000點整數關卡為壓力，下檔以15,000點為最大支撐。台股封關持長達11天，國際局勢變動相對很多，而逢中國農曆新年，資金效應讓台股即將漂亮封關，寫下庚子年台股的傳奇歷史。

去年第四季財報出爐後，科技股表現出亮眼，而護國神山台積電(2330)財報業績亮眼，自去年11月後領漲台股，到1月的台股頻創新高，形成元月行情效應。近期春節長假將至，外資心態上由空轉多，短線上周指數下跌千點後，快速反彈800多點，台股樂觀的看待，未來有機會走出高檔背離格局，再一次突破壓力時。指標產生背離的跡象，投資人可以提早因應。

台灣景氣數據方面，最新公布顯示，台灣出現代表景氣的黃紅燈，是近幾年來最佳的表現，代表的是帶動景氣的燈號與國內經濟持續升溫，也就是金融市場持續走揚。未來如果有機會走向入熱絡的紅燈時，不需要懷疑，將會是台股最高點，當然市場一片熱絡時，投資人最好能注意持股狀態。

綜合以上所述，台股上半年能維持多頭格局，操作上仍以科技股為主，看好半導體、5G相關的應用，車用電子等類股，加上留意營收成長性、消息面佳與低檔往上的個股，建議回檔時，逢回檔加碼、分批建立持股，未來有噴出行情時，可以適度逢高調節。

文/資深分析師黃勇文

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