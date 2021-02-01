2021聰明錢跑哪？揭下一波黑馬股

時序進入台股封關前的最後一周，部分不願抱股過年的賣壓在節前進行宣洩，而部分押寶買盤在節前展開新布局，這一買一賣兩股力道在盤中對決的結果，讓指數在15500~15000點區間震盪。

由於疫情升溫，部分資金轉進去年第4季經過修正的防疫股（如試劑、藥物、疫苗等）與宅經濟（如NB、遠距視訊應用等），當中根據業界評估全球NB及顯示器目前供貨缺口分別高達30%與20%，這對於面板需求有助益，整體面板供應鏈如面板的友達、群創；驅動IC的聯詠、敦泰、瑞鼎；偏光片的明基材、誠美材等營運看旺。

至於自去年12月下旬，一路看好的泛汽車股（電動車、車電、汽車零組件等）經歷過去一個多月的強勢大漲後，近日隨著節前賣壓出籠，股價則出現補跌。

強勢股補跌不是壞事，等於籌碼進行換手。對於操作而言，現在的買盤是未來的賣壓，現在的賣壓是未來的買盤；這裡以鴻海集團為指標的電動自駕車族群在節前先回檔，反而有利節後開紅盤的走勢。

近日由鴻海集團主導的MIH電動車開放平台不僅發布了電動車開發者工具平台「EV Kit」，並宣布預計3月將召開MIH聯盟的首次合作夥伴會議，多方屆時是否順勢點火，展開一波新攻勢，值得觀察。

面對牛年的選股方向，重點在於要看「今年（2021年）」，而非去年（2020年），許多已經反映在股價漲幅上的題材或故事，必須要有新的進度才能吸引市場新的認同。

這會是今年第一季的主軸，已經喊了一年的願景，無論產業或是企業都必須有進度，市場才會進一步買單，前述的MIH電動車聯盟即是一例，台積電因應先進製程發展的擴產是一例，而聯發科5G晶片市場的擴展進度也是一例。

後續還有各國5G基地台布建進度、大陸半導體自主化的進度等。哪個族群的發展進度領先，甚至優於市場預期，資金就會往該族群移動，這就是新方向。

（本文作者為摩爾投顧分析師蔡正華）

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(中時新聞網 吳美觀)