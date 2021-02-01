陶文看台股｜順勢運作 低檔換手

《陶文看台股》：02/01【易卦、天象】趨勢操作策略

【風澤中孚】順勢運作，低檔換手。

陶文老師日辰開運小叮嚀：

根據《農民曆》記載，即便出現了「歲德吉星」「天德吉星」與「月德吉星」三星併臨，由於日犯「月煞」，重要吉事還是以另擇他日為宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜正東方，休門〜東南方，生門〜正南方。

巳時：開門〜東北方，休門〜正東方，生門〜東南方。

午時：開門〜正南方，休門〜西南方，生門〜正西方。

天星圖日辰吉凶：

金星即將進入寶瓶座，而五星連結的天象也呼之欲出，由於刑剋的負能量不只是一股，因此這一天的謹慎的確其來有自。

不過幸運的是，由於太陰星的磁場頗佳，對於既定的事務依舊可順勢落實。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

金星正逐步進入寶瓶座，同時也逐步進入木星會相區，以及天王星刑剋負能區，再加上火星與木星、日頭的刑剋方興未艾，而水逆也攪亂了一池渾水，對於投資求財而言，這是個需要妥善規避短線風險的日辰。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

上週五台股大盤雖然如期跳空開高，不過也如期一路下走，尾盤再出現急跌走勢，指數以下跌277點作收。

【地山謙】的謙虛態勢果然出現了，大盤走勢與卦象預測如出一轍，那就是「………占得此卦的盤勢雖然還是容易出現上漲態勢，不過主要訊息還是在於如何見好便收，知所進退………」。以及「………拉抬指數的元素依舊出現短線上的氣勢，因此這一天還是容易出現類似跌深反彈的走勢，只不過選擇反彈站在賣方的投資人也將不在少數………」。

重點是，你掌握調節機點了嗎？

今日【股市黃曆】另類觀點：

【風澤中孚卦】是這一天（02/01一）台股投資求財卦象。

這一卦說的是信心，從變數頻傳看來，市場的信心面在這一天容易出現極大的考驗。

對於事務的執行而言，占得此卦的事情務必先講求誠信，再討論如何做事。

就卦象中的多空架構角度觀察，發覺卦象中的空方出現了前所未有，最起碼這陣子沒有看到的強大，而沒有釋放任何的善意。

可以直白的解讀，那就是空方氣燄高張，因此這一天的投資求財需要的不但是能力，也需要膽量。

就卦象而言，出現反彈依舊宜站在賣方，不過不容易。而一旦出現急跌，反而適宜順勢低接以便營造短線機會財利。

吉利方位：正西方、西北方。

吉利顏色：白色、黃色。

吉利數字：7、6、2、8

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議）

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