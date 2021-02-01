陶文看台股｜2/1至2/5一週股市黃曆

《陶文看台股》：（02/01至02/05一週）【易卦、天象】趨勢操作策略

【雷風恆卦】多空擺一邊，調節納財過好年擺中間。

上週台股周線收了根大黑棒，單單一週就跌了880點，跌幅將近5.5％。結束了自2020年11月以來的強勢，而周線也終止了連12紅的態勢，【澤地萃】的空方的氣勢果然強勁，無奈於卦象中的多方氣勢不佳，而「大人」賣股的動作毫不留情，在月線已然跌破的狀態下，市場最為關注的應該就是後市發展，以及抱股過年的成數了。

時序進入2月第一周，也是庚子年最後一個交易周。本周三將會交「立春」節令，代表辛丑牛年就在這一天開啟序幕，而【天天大畜】是2021年台股投資求財卦象，也就開始進入影響範疇。雖然上週出現了急跌880點的走勢，不過在【山天大畜】年卦中的正月依舊容易見到呵護能量，因此在漲多回檔的態勢發酵的當下，順勢是理想的策略，那就是順勢調節降低抱股過年的比率。但此舉並不代表看衰後市。

【山火賁】是台股2月投資求財卦象。這一卦說的是亮麗，只不過此種亮麗包含了一種黃昏的氣息，即便大盤未必一瀉千里，然而短線階段高點應該已經見到了，因此接下來的策略就是改變運作策略。就【山天大畜】的「大人」主導氣息看來，以外資動向為主要關注為宜。

【雷風恆】是本周台股投資求財卦象。這一卦說的是恆常不變的定律，那就是宜仔細觀察市場氣氛。在新春慢慢長假來臨前的本周，市場的疑慮就是「是否抱股過年」了。就卦象中的多空架構角度觀察，發覺主導整體盤勢發展的元素是調節，雖然卦象中的多方屬於爭氣的部份，不過面對新春長假調節納財安心過年極容易成為市場的主要氣氛，而這股氣氛值得投資人尊敬。換個角度來說，這一週的盤勢發展與多空毫無關係，而是時序環境使然。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議。）

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