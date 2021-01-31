台股封關前急殺1,100點 過年恐有大事？

台股在1/21再度改寫歷史新高之後，隨即出現拉回，至週五，已經回檔1,100點，將1/18的低點一併跌破。而連續幾天的外資大逃殺，也累計賣出現貨超過1,700億，難道台股將就此進入空頭格局了嗎？

前幾次的專欄中有討論到一個中心思想，既然是資金行情，「只要資金還在、行情就還在」。因此只要寬鬆政策延續，也沒有出現升息的情況，多頭大方向仍是不變的。不過的確，這波在外資的連續賣壓之下，台股跌的又急又快，但封關前的外資大賣與指數的壓回，並不見得是壞事！

去年封關之前，台股處於一片榮景，12,000點的相對高點，可農曆年間驚爆疫情，造成開紅盤日先大跌700點，接著短線反彈之後，再殺一波到8,523點，相信這波號稱近年來最恐慌的殺盤，大家一定記憶猶新。而去年下半年以來，原本控制得宜，看似風平浪靜的疫情，卻又在今年封關前夕，天天有負面新聞傳出，市場難免會擔心舊事重演，而擅於風控的外資，當然也有這樣的警訊。

首先我們要來定義這件事，就外資的操作邏輯，「賣出現貨並不等於看空」，簡單來講，只要未來有個不確定的風險存在，基於它是手握數百、甚至數千億資金的法人機構，因此它不會預設立場、任意押寶結果。外資只知道，未來沒風險，可以調升部位；未來有風險，就降低部位，如此而已。

同樣的狀況，在去年11/2美國總統大選前就發生過。當時的外資也不打算押寶誰當選，反正在選舉結果明朗前，降低持股就對了，雖說這一降，似乎在11月起漲點之前將股票都砍光光，但風險控制，就是這些法人機構數十年來，得以持盈保泰的生存之道。緊接著重點來了，11/2總統大選過後，大勢底定，此時的外資滿手現金，你認為他會做什麼事？當然是將股票買回來，因此從11/2開始，外資開始瘋狂買超，買超金額甚至遠遠超過10月底的賣超金額，甚至我們可以這麼說，11月的多頭攻勢，根本就是外資點火的。

而現在的外資正在做一樣的事情，台股要封關，可是疫情有點升溫，它是不是需要預防年假期間又傳出什麼壞消息呢？但我們知道，股市永遠在反應未來，如果現在台股已經反映年假期間會有疫情的負面消息，因此先回檔1,100點。那麼就算年假期間真的又有疫情破口，畢竟也先跌過了，可如果沒那麼嚴重，或根本沒事發生，這1,100點不就白跌了嗎？外資不就白賣了嗎？這時1,100點是不是該迅速還回來呢？滿手現金的外資，是不是又要進場搶股票了呢！

因此，現在的回檔，不見得是壞事！（中時新聞網 名家專欄》文、分析師林鈺凱、編輯、 吳美觀）

（本文作者為摩爾投顧分析師林鈺凱）

※免責聲明：本文為作者觀點，不代表本網站立場，也非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。

延伸閱讀

台股2月拚重返萬六 3不淡吹反攻號角

13檔封關倒數 法人緊抱