賴昇楷｜短空VS中多 決戰萬五關卡

文/華冠投顧分析師賴昇楷

去年底分析會有「元月行情」，不過前周開始提醒「時序漸漸接近農曆年，接下來春節長假賣壓、中小型股丙種金主結帳賣壓將會紛紛出籠，因此需要一些時間整理甚至來點甩轎動作」。本周遇上國際股市大跌、本土疫情再起等利空，大盤與櫃買指數雙雙摜破月線，除了帶出技術面的破線停損賣壓，同時也加速前述賣壓出籠，尤其外資本周大賣超過1,200億元更令市場側目，大盤收周線跌880點、櫃買指數跌掉4.4%，頗有山雨欲來之勢。

由於節前台股需要整理甚至來點甩轎原本就在預期之內，此時爆出一連串利空不見得是壞事，可以讓想要出場的趕緊出場甚至打算抱股過年的也信心動搖，達到不錯的籌碼換手效果。

至於外資大賣台股則先不用過於擔心，因為大盤自去年12月中旬到今年1月中旬由14,000點漲到16,000點過程中，一個月期間外資買超約1,500億，近兩周雖然全數倒光光還有找，大盤也僅回檔到15,000點附近，說明台股存在更大的買盤支撐力量。況且從去年一整年的紀錄來看，外資操作整體而言都是輸家，因此外資賣超對短線是有衝擊但對波段結構影響有限。

總結來說，大盤1/6曾經爆大量甩轎再上，位置約在15,000點附近，目前多頭守此支撐仍屬強勢格局，下周進入台股封關前最後一周，成交量若能連續縮到今年新低，就表示該賣的都賣得差不多了，量急縮且不破支撐則可適度布局年節後的下一波行情。

目前大盤仍處在多頭馬其諾防線之上，短線指數急速回檔過程中，能夠穩守多頭結構的個股，往往具有籌碼優勢與發揮題材，後續容易成為盤面強勢股。可放入口袋的名單包括EUV光罩盒廠家登、散熱模組廠力致、蘋概廠聯德控股、導線架廠長科、被動元件廠國巨、IC載板廠南電等。

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