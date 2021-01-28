莊佳螢｜拉回佈局智慧電動車+5G半導體概念股

文/啟發投顧分析師 莊佳螢

昨晚美股技術性修正，聯準會維持利率不變，聯準會主席鮑爾說將會持續支撐經濟，利率會持續維持0，大規模購債也不會停止。鴿派說法符合預期，而昨晚蘋果的財報也不錯，蘋果第 1 季營收年增21%、至1,114.4億美元，優於分析師預期，蘋果未提供正式財測但財務長梅斯特里在電話會議中透露，第2季營收可望加速成長，毛利率可望接近第 1 季水準，這是蘋果史上首度單季營收突破 1,000億美元，執行長庫克說，如果不是疫情導致蘋果必須暫時關閉世界各地實體門市，蘋果的獲利會更好。

蘋果靠的是智慧型手機，蘋果的首支5G手機賣翻天，今年開始隨著5G基地台普及，全世界的5G換機潮才剛剛要開始!除了智慧型手機，電動車也是一個創新世代產品!看看特斯拉的股票，看看蘋果也宣布要賣電動車就可以知道這商機多大，與其說是電動車，不如說是AI智慧車，因為除了動力改用電池，最重要的是AI駕駛輔助系統，以後將會成為每台車子的標準配備。

蘋果跟特斯拉是目前美國股市最好兩間公司，蘋果有超強產品跟服務，製造出超穩定現金流，特斯拉擁有高成長性，在電動智慧車領域領先，想想當初功能型手機，要轉換成智慧型手機所創造的商機，全世界的油車如果換成智慧電動車，要使用多少晶片？要使用多少面板？要使用多少感測器？要使用多少被動元件？要使用多少光學鏡頭？還有許多說不完的商機，當智慧車連接5G網路可以創造多少應用服務？這些都是未來的股市成長動力。

台灣處在最好的位置，因為台灣在半導體產業還有汽車零組件產業，在全球有不可或缺地位!這就是台股下跌有限的原因，所以要強調在多頭趨勢裡，遇到短線拉回修正就是要勇敢買進潛力股才會有超額利潤，而台股近期的拉回，就是另外一次機會，台灣在這3年內在全球將會扮演關鍵角色，因為5G、AI、電動車的發展都少不了台灣的關鍵零組件，而農曆年還有紅包行情蓄勢待發，多頭格局不會改變，相關台積電供應鏈跟周邊廠商，都可望雨露均霑，可好好把握逢低布局的機會。

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