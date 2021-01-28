黃勇文｜台股盤勢震盪加劇 拉回融資是關鍵

文/資深分析師黃勇文

美股近期受到經濟前景疑慮與企業財報未優於預期下，四大指數全面下挫，加上拜登簽署買進美貨，市場預期銷售亞洲商品將會受到阻礙，導致亞股近期下挫的原因。台股也無法幸免於難。後續須觀察下半周美股科技財報的展望，才有利於台股後續反彈格局。

上周有提前預告，多頭維繫在於台積電本身，加上已上漲到679元高價，利多消息不斷，基本上主力大戶高檔出貨是最好的時機，加上融資持續大幅增加，讓許多散戶朋友相信，拉回皆是買點，此時需要加以修正。當盤面多頭起漲時，拉回皆買進點，當融資籌碼開始出現在高檔時，投資人須知道風險控管。

台股加權指數漲到16,238點，算是全球股市排行前段班，加上台股以半導體族群與高價股為主要的盤勢，讓元月行情看回不回的大多頭行情展開。進入農曆年節長假前夕，外資主力法人以及壽險基金都有落袋為安的動作，另丙種資金年前有收回資金的賣壓，讓整體加權指數跌破月線支撐，未來大盤將落於15,000-16,000點之間震盪。投資人是否要抱股過年，取決於個股的籌碼，未來營收有成長性，才有利於抱股過年。

綜合以上所述，台股面臨高檔拉回的風險，美股四大指數也由高檔拉回，加上最愛股票上漲的川普總統已經離開白宮，未來的美國經濟開始陷入資金氾濫，實體經濟不振的危機。是否會影響全球資金的流向，投資人必須加以注意的方向。台股第一次跌破月線，將會有反彈的的空間，持股需續抱或是賣出，取決於籌碼。

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